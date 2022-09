Beach tennis, medaglia di bronzo per il cervese Pollino ai Campionati del Mondo under 16

Dopo tre giorni di gare svoltesi sulle Rive di Traiano a Terracina, l'atleta cervese Giacomo Pollino, in forza al CRB di Cesena, in coppia con il pesarese Leonardo Pivi del Pura Vida Academy di Riccione, già detentori del titolo iridato under 14 conseguito la scorsa stagione, scendono in campo nella categoria under 16 dei Campionati del Mondo di beach tennis.

Presentatisi in splendide condizioni tecniche ed atletiche, Pollino e Pivi si aggiudicano tutti gli incontri del tabellone ad eliminazione diretta dei Campionati.

Accedono alla semifinale contro i quotati atleti Tristano Frattolillo e Lorenzo Pasqualato. La gara è spettacolare e ricca di emozioni con Pivi-Pollino che si aggiudicano il primo set. Il secondo viene vinto da Pasqualato-Frattolillo. Il terzo si decide solo al tie break e vede prevalere di misura proprio la coppia Pasqualato-Frattolillo che andrà poi a conquistare il titolo iridato. Terzo posto e medaglia di bronzo per Pollino-Pivi che confermano il loro assoluto valore in ambito internazionale, anche nella categoria under 16.