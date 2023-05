Beach tennis, oltre 800 atleti in gara a Lido di Classe per i Campionati interregionali

Si sono svolti a Lido di Classe, presso gli stabilimenti Balneari Korasol e Horizon Beach che per l'occasione hanno allestito 30 campi da gioco, il 12esimo Beach Tennis Raduno e i Campionati Interregionali Emilia-Romagna Marche FITP under e over nei giorni compresi dal 25 Aprile al 1° Maggio. Con grande successo l'evento nazionale di beach tennis ha visto la partecipazione di 886 atleti provenienti da tutta Italia ed estero come Brasile ed una squadra da Israele. La competizione si è svolta in un'atmosfera di grande entusiasmo, con i giocatori che hanno dato il massimo per cercare di conquistare il titolo. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di tutte le età e di tutti i livelli di abilità, ma è stata caratterizzata da un alto livello di gioco e da una grande determinazione da parte di tutti i partecipanti.

Gli spettatori hanno potuto assistere a partite emozionanti e molto combattute, con scambi lunghi e spettacolari e colpi di grande precisione. Il torneo si è svolto su campi di sabbia, che hanno reso il gioco ancora più interessante e impegnativo. I giocatori hanno dovuto adattarsi alle condizioni del meteo, che a volte ha reso difficile la riuscita di alcuni colpi. Nonostante le difficoltà, però, gli atleti hanno dimostrato una grande capacità di adattamento e di resilienza, continuando a lottare fino all'ultimo punto. La competizione ha visto la vittoria di alcuni dei migliori giocatori italiani di beach tennis come i giovani emergenti ravennati Mattia Bazzi e Federico Caroli, che si sono fatti valere con il loro gioco aggressivo e preciso. Ma la vera protagonista dell'evento è stata la bellezza dello sport stesso, che ha saputo coinvolgere appassionati e non solo, creando un'atmosfera di grande festa e di condivisione.