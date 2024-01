Beach tennis, Pollino e Rocchi a Cesena si laureano campioni d'Italia Under 18

Si sono appena conclusi nell' impianto del Crb di Cesena,i Campionati Italiani Giovanili di beach tennis. Giacomo Pollino, atleta cervese e Francesco Rocchi, atleta cesenate, entrambi in forza al Crb di Cesena, allenati da Luca Brasini e Matteo Marighella, si sono laureati Campioni d'Italia under 18 di Beach Tennis.

La più importante manifestazione giovanile italiana del circuito Fitp Federazione Italiana Tennis e Padel di Beach Tennis, si è svolta quest'anno a Cesena, nel contesto di un'organizzazione pressoché perfetta.

Il tabellone, strutturato con il sistema della eliminazione diretta, ha visto scendere in campo i più forti atleti italiani. La coppia Pollino-Rocchi in un crescendo entusiasmante si è aggiudicata tutte le gare in programma battendo in progressione le coppie Mazzei-Baccilli, Cattedra-Boerner, Nerelli-Castelli, Paganelli-Zapparata, Montisci-Agirelli, conquistando il prestigioso titolo di Campione d'Italia under 18 ed il relativo scudetto 2024.