Beach volley, a Ravenna il Campionato italiano per società: secondo posto per il team di casa Camerani-Moro

Si è disputata al Centro Sportivo Darsena Pop Up – PowerBeach di Ravenna la tappa del Campionato Italiano Fipav di Beach volley per società, nella categoria Gold Maschile. Nel Campionato che mette a confronto i diversi club sparsi su tutto il territorio nazionale con l’assegnazione del tricolore alle finali scudetto in programma a maggio 2022, la categoria Gold è quella rappresentata dagli atleti e atlete col maggior ranking nazionale assoluto.

La vittoria finale è andata al team composto da Davis Krumins e Gianluca Casadei in rappresentanza della società Mutina di Modena che in finale hanno prevalso 2-0 (15-9, 15-12) sul team di casa PowerBeach composto da Matteo Camerani ed Alberto Moro. Terzo posto per il team marchigiano Bellucci-Tarsi della società Beach Stadium Marotta.