Beach volley, esordio vittorioso per il duo di Orbite Monti-Zoli al campionato italiano under 20

All’esordio stagionale nel campionato italiano Under 20 di beach volley, la coppia di Orbite Ravenna, formata da Lorenzo Monti e Marco Zoli e sponsorizzata da Exit Ravenna e O.R.I. di Altini Annamaria, ha conquistato la vittoria nella seconda tappa tricolore, sulla sabbia de “Le Dune Beach Club” di Beinasco (Torino). Il duo ravennate, dopo un percorso netto nel tabellone, ha sconfitto in semifinale tie-break la coppia composta da Nicolò Pozzi e Filippo Mancini (15-21, 21-16, 15-13), e poi in finale, al termine di un’appassionante ed equilibrata sfida, ha battuto 2-1 (21-18, 19-21, 15-12) Martin Coser e Francesco Bernardis, che confermano così la seconda posizione ottenuta anche nella prima tappa di Bellaria Igea Marina, dove invece Monti e Zoli erano assenti, in quanto impegnati nell’esame di maturità, peraltro ben superato.

Parte quindi nel migliore dei modi l'estate per il main team di Orbite, che col successo di tappa incamera anche i primi 200 punti in classifica. Il campionato Under 20 prosegue questo weekend a Cellatica (Brescia) e poi il 27-28 luglio a Termoli, ma i due alfieri di Orbite torneranno in campo il 10 e 11 agosto a Cordenons, quinta e ultima tappa valida per la qualifica alla finale nazionale di Caorle che assegnerà lo scudetto, prevista per 31 agosto e 1 settembre.