Beach volley, il ravennate Pietro Camilli nella selezione regionale per il Trofeo delle Regioni

C’è anche un giocatore tesserato per il Porto Robur Costa 2030 tra i convocati nella selezione regionale di beach volley che parteciperà al Trofeo delle Regioni, in programma a Cesenatico dall'1 al 3 agosto. Si tratta di Pietro Camilli, chiamato dal selezionatore Daniele Panigalli a partecipare al raduno fissato mercoledì a Cesenatico. Il collegiale è in programma sabato 15 all’Eurocamp di Cesenatico e domenica 16 nel tratto di spiaggia libera davanti a piazzale Costa. Insieme a Camilli ci sono altri cinque ragazzi. Cresciuto nelle giovanili ravennati, con cui nell’ultima stagione indoor ha disputato la Prima divisione e la fase provinciale dell’Under 19, dall’anno scorso si è dedicato anche al beach volley, entrando subito nelle selezioni regionali per il Trofeo delle Regioni. Altri due collegiali sono previsti nei prossimi due weekend, al termine dei quali sarà formata la rappresentativa che gareggerà al Trofeo delle Regioni.

Volley

Ingaggiato Chirila per l’Under 19. Sempre sul fronte giovanile, il club ravennate annuncia l’ingaggio di Robert Stefan Chirila per la formazione Under 19 della stagione 2023/24. Dopo avere vinto un paio di mesi fa il titolo italiano di categoria giocando in prestito dalla Wimore Energy Parma, con cui ha disputato il campionato di A3, il centrale classe 2005 diventa a tutti gli effetti atleta di proprietà di Ravenna. Giovedì il calendario del campionato di A2 Sul fronte della prima squadra, oggi alle 18.30 si chiudono ufficialmente le operazioni di mercato. Il Porto Robur Costa 2030 ha già completato l’organico e nella giornata odierna ha ratificato in Lega tutte le operazioni. La società ora attende il varo del calendario del campionato di A2, previsto per domani pomeriggio a partire dalle 14.30 (diretta sul canale YouTube di Legavolley), nel corso di una kermesse con ospiti e artisti, durante la quale verranno anche premiati i migliori giocatori della scorsa annata. E tra i premiati c’è Alessandro Bovolenta, giudicato il miglior giocatore Under 23 della A2. Ritirerà il premio il presidente Matteo Rossi, in quanto Bovolenta, con Orioli e al neo acquisto Bartolucci, sono attualmente impegnati in Bahrein dove si stanno disputando i mondiali Under 21.

Mondiale Under 21 La nazionale di Battocchio ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione, con i successi per 3-0 su Messico ed Egitto e la sconfitta per 3-1 contro il Brasile, e ieri ha iniziato la seconda fase battendo per 3-0 l’Argentina. Mercoledì, alle 16, ancora il Brasile sulla strada degli azzurrini che chiuderanno il girone giovedì con il Belgio. Nelle quattro gare fin qui disputate Bovolenta ha messo a segno 54 punti, restando praticamente a riposo con il Brasile, Orioli ha all’attivo 41 punti mentre Bartolucci finora ha realizzato 21 punti.