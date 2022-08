Beach volley, titoli regionali per le coppie Fucksia-Zuccherato e Nika-Zaniboni

Si spengono i riflettori sulle Finali Regionali di Beach volley delle categorie U18 maschili e femminili e per la società ravennate Orbite arrivano tante soddisfazioni. Ai bagni Mara e Que Vida di Porto Corsini è andata in scena l’ultima tappa regionale della stagione 2022. Ai nastri di partenza della categoria maschile si presentavano tre coppie appartenenti alla società Orbite le quali hanno combattuto anche tra di loro per portarsi a casa il titolo di campione regionale. Al termine di una lunga giornata di gare ad avere la meglio è stata la coppia formata da Candito e Natali che si è aggiudicata la vittoria dell’ultima tappa vincendo una finale tutta a senso unico contro il duo Dall’Orto-Marini Da Costa. Il titolo regionale però è andato ad un altro duo Orbite, quello formato da Fucksia e Zuccherato che si sono laureati campioni regionali di categoria grazie alla prima posizione ottenuta sulla classifica generale formata dai punti guadagnati in tutte le tappe di questa stagione.

Anche nella categoria femminile Orbite ha dominato la scena, infatti il duo formato da Nika e Zaniboni ha vinto con facilità la tappa di Porto Corsini battendo in finale la coppia Da Re - Graziol e in più le ragazze ravennati si sono laureate campionesse regionali di categoria terminando al primo posto della classifica generale la stagione. Da sottolineare, inoltre, il premio di MVP della tappa vinto da Rossana Zaniboni che oltre alla vittoria di squadra è riuscita a portarsi a casa anche una grande soddisfazione personale. Si chiudono quindi gli eventi regionali con il dominio della società ravennate Orbite che, con grande lavoro, ha ottenuto queste grandi soddisfazioni. Ora per le atlete e gli atleti ravennati non resta che chiudere la stagione con le finali nazionali che si terranno a Caorle (VE) gli ultimi giorni di agosto e che assegneranno i titoli di campioni d’Italia per poi rimettersi scarpe e ginocchiere e ricominciare subito la stagione invernale.