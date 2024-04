Bel podio per le "signore della corsa" di Atletica 85 Faenza BCC a Genova

Bel terzo posto conquistato dalle donne master di Atletica 85 Faenza BCC a Genova, in occasione dei campionati italiani master di mezza maratona. A livello individuale, nonostante le defezioni dell’ultimo minuto per motivi personali, tanti bei piazzamenti e soprattutto due ottimi terzi posti di Benini tra le F55 e di Toccafondi tra le F60. Un percorso molto duro, tanti sali e scendi e tutto sotto un sole molto caldo per essere metà aprile, che ha fatto ritirare molte atlete lungo la gara, ma che comunque grazie alle singole prestazioni hanno contribuito a far classificare terza nella classifica a squadre Atletica85 Faenza, poco distante da Casone Noceto e Paratico.