Boxe, Gualdi vince e Incanta il pubblico sul ring di Rimini, vanno forte anche Memishaj e Rodvanshi

Gualdi Giacomo al suo 20° match incrocia i guanti con un pugile di casa Massart Noah della Boxe Santarcangel. Alla prima ripresa il pugile di casa parte alla carica cercando di mettere alle corde Gualdi, ma lui grazie alla sua abilità di gambe riesce ad uscire dai duri colpi dell'avversario. Successivame Noah non gli lascia spazi tanto da far cadere il suo avversario che riesce però a rialzarsi subito come se nulla fosse. Gualdi grazie ai consigli del suo maestro Dinaro Gesualdo Gualdi inizia carico la seconda ripresa e sarà lui a condurla interamente fino alla fine, lavorando con scioltezza e di rimessa mettendo tantissimi diretti a segno. Anche il 3° round se lo porta a casa Gualdi che partendo carico, costringe il suo avversario a tenere bassa la guardia stanco anche dalla ripresa precedente.

Rodvanshi Nicolae ha la meglio sul pugile di casa Diego Scarpato della Ring Side vincitore del torneo Light contact 2021. Il match è stato a senso unico per Rodvanshi che non ha lasciato spazio al suo abile avversario che avvicinandolo alle corde riesce a portargli tantissimi montanti al viso. Un match che non lascia dubbi agli arbitri: Rodvanshi dell' Edera boxing gym Ravenna vince tre riprese su tre.

Memishaj Alan Vincitore del torneo Nazionale A. Mura ha incontrato il pugile laziale Giorgio De Guidi più grande di 2 anni e con qualche kg in più, ma il piccolo Memishaj non si tira indietro svolgendo un ottimo match lavorando di rimessa e non prendendo nemmeno 1 colpo. Il verdetto dei giudici non lo vede peró vincente, mentre il suo maestro resta in disaccordo con questa decisione.

L’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Dinaro Gesualdo non si ferma quí, sarà presente al 17° Trofeo della città di Carrara con ben 8 dei suoi pugili: Gualdi Giacomo, Russotto Simone, Memishaj Alan, gentile Luca, Gibini Matilda, Ghini Gessica, Arapi Bekim, Rodvanshi Nicolae.