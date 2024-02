Bronzo ai mondiali di para-badminton, il ravennate Ferrigno sogna le Paralimpiadi

Il ravennate Yuri Ferrigno continua a fare collezione di medaglie nel parabadminton. L'ultima è arrivata a Pattaya, in Thailandia, al BWF Para Badminton World Champions 2024 nel doppio misto, in coppia con Jauregui Cancino. L'atleta azzurro, però, non è del tutto soddisfatto: "Le mie ambizioni per questo mondiale erano quelle di fare meglio rispetto al precedente ma il sorteggio non è stato favorevole. Nel doppio misto, infatti, ci ha messo di fronte in semifinale la coppia nettamente più forte del torneo (i cinesi LIU Yu Tong e YIN Meng Lu, ndr), che di fatto ha poi agevolmente vinto la medaglia d'oro".

In singolare è andata meno bene: "Anche qui la dea bendata non mi ha sorriso, mettendomi di fronte agli ottavi il cinese QU Zi Mo, che poi ha vinto abbastanza agevolmente il torneo. Contestualmente, l'avanzata di YANG Tong mi mette in una condizione di prima riserva per la qualificazione per le Paralimpiadi. Anche nello sport, a volte, ci vuole un pizzico di fortuna: questa volta mi ha fatto uno scherzetto". L'idea di andare a Parigi 2024 è però tutt'altro che tramontata: "Spero nella ripartizione dei tre slot, in questo caso avrei la certezza di partecipare. La speranza è l'ultima a morire".

Il rammarico cede il passo quando Yuri ripensa al valore della medaglia di bronzo che porta orgogliosamente al collo: "La dedica per questo importante risultato va alla FIBa per il costante appoggio, con la speranza di poter raggiungere traguardi sempre più grandi, perché a mio avviso questo è solo l'inizio. Al mio sponsor Carer, senza il suo supporto non potrei allenarmi. A Megumi Sonoda, per la sua dedizione e per seguirmi con tanta passione, infine ai miei amici e compagni che, anche se sono spesso lontano, a modo loro sono sempre presenti. Un grazie enorme, inoltre, va al mio club".