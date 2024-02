Calcio a 5, il Russi batte il Real Fabrica e mantiene la quinta posizione in classifica

Il Russi mantiene la quinta posizione in classifica, ultimo posto disponibile per l’accesso ai play off. Vittoria contro il Real Fabrica per 3-1. I padroni di casa fanno tutto nel primo tempo, Babini servito perfettamente da Beltrami segna l’1 a 0 al primo minuto di gioco, poi Zamboni su angolo battuto da Michelacci prima e chiudendo in azione corale magistrale poi, porta il parziale sul 3 a 0. Masetti in uscita magistrale impedisce agli ospiti di accorciare, Babini a 2’’ dall’intervallo avrebbe la palla del K.O. ma opta per un passaggio impreciso a Spadoni e al duplice fischio è 3 a 0 per gli arancioneri.

Il secondo tempo vede un Russi meno propositivo, impreciso e frettoloso e sono i padroni di casa a fare la partita, prima Masetti e poi la traversa impediscono al Real di accorciare le distanze, poi il mister ospite si gioca la carta del portiere di movimento, alla prima occasione è 3 a 1, goal di Bielorussia. Spadoni ha per due volte il colpo del k.o. definitivo ma entrambe le occasioni non sono nello specchio della porta, a pochi secondi dal termine gli ospiti hanno la palla del 2 a 1 ma la palla esce di poco e arriva la sirena finale.

Mister Bottacini può essere soddisfatto senza dubbio del risultato e del gioco espresso nel primo tempo, c’è invece da migliorare sull’attenzione e sulla determinazione della ripresa, sabato prossimo ci sarà da affrontare la Dozzese a Imola orfani di Zamboni squalificato per somma di ammonizioni. Mancano pochi punti per la salvezza, ma vanno pure sempre conquistati.