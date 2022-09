Calcio a 5, a Ravenna si gioca “Insieme per la Pace”: un torneo a favore dell'integrazione

Sabato 1° ottobre, dalle ore 14, il Circolo Tennis Darsena di Ravenna ospiterà una manifestazione di Calcio a 5 che coinvolgerà rappresentative delle comunità migranti di Ravenna, all’insegna dello sport e dell’integrazione. L’impianto sportivo di via Curzola sarà palcoscenico di un bel momento di aggregazione per favorire il dialogo tra i popoli.

In occasione della Giornata nazionale della Pace, della Fraternità e del Dialogo tra appartenenti a religioni e culture diverse, in programma il 4 ottobre, sabato si svolge il torneo che riprende “Insieme per la Pace”, iniziativa nata anni fa e che UISP Ravenna-Lugo ha voluto riproporre con Momenti Antirazzisti che riprende logo e mood dei Mondiali Antirazzisti organizzati fino a pochi anni fa in Emilia-Romagna.

Per questa prima edizione, organizzata in collaborazione anche con Villaggio Globale e Casa delle Culture, è prevista la presenza di rappresentative delle comunità somale, marocchine, di cultura islamica. Le squadre che scenderanno in campo per sfide all’insegna dell’integrazione saranno complessivamente otto, tra le quali alcune miste, composte da giocatori di varie etnie.