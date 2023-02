Calcio a 5, al PalaPrincipi un pareggio pirotecnico tra Label System e Russi

Al PalaPrincipi un pareggio pirotecnico, un punto a testa nel match di cartello della quarta giornata del girone di ritorno. Il primo tempo vede i padroni di casa decisamente più precisi e cinici, devastanti in ripartenza, ai goal di Belleggia, Di Iorio, Silveira e Pereira rispondo Cianciulli e Spadoni, all'intervallo la Label System conduce 4 a 2. Il secondo tempo vede il punteggio cambiare dopo solo 50 secondi, ancora Belleggia in tap in dopo una respinta non perfetta di Masetti, 5 a 2, ma il Russi comincia a macinare gioco e occasioni, il 5 a 3 è di Cianciulli, poi Spadoni accorcia sul 5 a 4, poi Masetti con un miracolo salva i suoi, mancano 4 minuti e Mr Bottacini prova la carta del quinto di movimento con Babini a cambiarsi con Masetti, alla prima azione un passaggio sbagliato porta Pereira a segnare il 6 a 4.

Gli ArancioNeri non ci stanno e accorciano con Fuentes, nell'ultimo minuto c'è tutto ciò che fa di questo sport qualcosa di emozionante. Peralta viene espulso per fallo tecnico, Russi con l'uomo in meno e sotto di un goal, Bottacini opta per giocarsela senza portiere, Babini rimane in campo al posto di Masetti, a 30 secondo dal termine dopo una bella azione corale Spadoni, tripletta per lui, segna il 6 a 6. Ma i padroni di casa hanno ancora il vantaggio numerico, a 15 secondo dalla sirena hanno la palla per tornare in vantaggio ma Masetti non si fa superare. Al triplice fischio per il Russi è sicuramente un punto guadagnato, contro una squadra seria e preparata, forse un po' più di precisione e cattiveria agonistica nel primo tempo avrebbero potuto portare i 3 punti ma per come si era messa, va fatto un applauso ai ragazzi di mister Bottacini.