Calcio a 5, alla Mernap arrivano Tronconi e Pagliai

La Mernap Faenza chiude la porta e conclude magistralmente il mercato con un tris di portieri. L’inizio della nuova stagione segna il passo indietro dell’estremo difensore Massimiliano Resta la cui eredità sarà raccolta dal giovane Patrick Pagliai (2002) e dall’esperto Jacopo Tronconi (1991). Ambedue gli estremi difensori hanno firmato con la società rossonera dopo essersi svincolati dal Faventia ed hanno preso parte all’allenamento congiunto che la Mernap ha sostenuto a Mordano insieme alla Futsal Dozzese di serie B sabato scorso.

Il brisighellese Tronconi, in carriera ha difeso le porte di diverse squadre. L’esperienza più lunga è quella con i manfredi per i quali ha giocato dalla stagione 2017/2018 in serie B, togliendosi inoltre la soddisfazione di segnare anche un gol su calcio di rigore contro il Futsal Askl (Ascoli) nell’aprile 2019. Pagliai invece "è un prospetto molto futuribile", e dopo aver disputato alcuni campionati nazionali U19 è passato presto tra i senior. L’esordio in serie B risale a ottobre 2018 (a 16 anni) ed è stato inoltre selezionato nella rappresentativa regionale di categoria.

"Siamo grati a Massimiliano Resta per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni - ha spiegato il DS Federico Mazzoni -. Siamo dispiaciuti ma comprendiamo la sua scelta di appendere i guanti al chiodo e per questo gli auguriamo le migliori fortune, speranzosi di vederlo presto al Palacattani a tifare Mernap con noi". In virtù della rescissione di Resta sono quindi arrivati Tronconi e Pagliai.

"Siamo molto contenti di essere stata la prima scelta di questa valida coppia di portieri, che si aggiungono ad un altro elemento che abbiamo già in rosa. Ci auguriamo che la strategia di avere tanti giocatori per un unico ruolo possa fungere da stimolo per aumentare l’intensità dell’allenamento e che spinga ciascuno a dare il massimo per ritagliarsi un posto in squadra".