Calcio a 5, campionato A2: il Russi torna alla vittoria tra le mura amiche, battuto il Kappabi Potenza Picena

Il Russi torna alla vittoria tra le mura amiche, imponendosi per 6 a 4 sugli ospiti del Kappabi Potenza Picena, raggiungendoli in classifica. Pronti via e il Kappabi passa in vantaggio al secondo minuto con Gomez su schema d’angolo, la reazione dei ragazzi di Simone Bottacini non si fa attendere, passano 2’ e Beltrami pareggia i conti. A metà primo tempo ospiti ancora in vantaggio, doppietta per Gomez. Il Russi non ci sta e ribalta prima il risultato, all’intervallo il tabellone luminoso indica Russi 3 - Potenza Picena 2 in virtù delle reti segnate da Cianciulli e Gurioli.

Il secondo tempo vede entrare in campo un Russi determinato e affamato, Beltrami grazie ad una fortunata deviazione della difesa segna il 4 a 2, ancora su palla inattiva arriva il 4 a 3 degli ospiti con Pizzo, ma ancora Gurioli (MVP della giornata) sigla il 5 a 3 chiudendo una ripartenza micidiale di Cianciulli. Kappabi in campo con il power play, ma uno stoico Zamboni chiude qualsiasi tiro verso la porta, è Spadoni, neppure lontano parente del giocatore di inizio stagione a Bologna, a chiudere i giochi e segnare il 6 a 3, al Kappabi l’onore di provarci fino alla fine ma il goal arriva troppo tardi, a 12’’ dalla fine Carnevali segna il 4 a 6 finale.

Sicuramente il Russi del girone di ritorno è più determinato e sicuro di quello di inizio girone di andata, 7 punti in 3 partite contro i 3 delle prime uscite della stagione, 9 goal subiti (non pochi) contro 14 (veramente troppo) e 16 goal fatti contro 8. Un ruolino di marcia decisamente importante.

Inoltre va analizzato il girone, sono cambiate le gerarchie dietro alle prime quattro, e soprattutto si è accorciata tantissimo la classifica, oggi Russi sarebbe ai play off, Prato sarebbe salva, Buldog Lucrezia è ultima ma a soli 2 punti dalla salvezza con una partita in meno e soprattutto è a soli 8 punti dalla zona play off. Insomma, vietato abbassare la guardia perché in poche partite si può passare dalle stelle alle stalle, ora per Russi arriva la prova del 9, in trasferta contro Olimpia Regium, in questo momento, probabilmente la squadra più in forma del girone. Kappabi invece ospiterà la capolista Unicusano Ternana.