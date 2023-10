Calcio a 5, campionato di A2: il Russi sfiora il colpaccio a Porto Potenza Picena

A Porto Potenza Picena il Russi sfiora il colpaccio dopo essere sprofondato sul 5 a 2. L'inizio della gara è degli ospiti, aggrediscono, costruiscono e calciano, il vantaggio è di Torres abile a sfruttare un cioccolatino di Beltrami. Il Kappabi si sveglia e comincia a guadagnare campo, 1 a 1 di Nunzi. Cianciulli riporta in vantaggio il Russi ma il finale di primo tempo è dei padroni di casa, doppietta di Sgolastra complice un non irresistibile Masetti manda le squadre negli spogliatoi sul 3 a 2.

Il secondo tempo sembra vedere un Russi determinato e propositivo ma il Potenza Picena in ripartenza è devastante, Carnevali segna una doppietta. 5 a 2 per i padroni di casa, Mr Bottacini opta per Bolotti come quinto di movimento, proprio il n. 5 arancionero segna prima 5 a 3 e il 5 a 4, nel finale prima Navarro e poi Bruno sfiorano il colpaccio, un punto che sarebbe valso oro ma l'intera posta finisce ai padroni di casa. Sicuramente non è mancato lo spettacolo in quel di Potenza Picena.