Calcio a 5, coppa: nuovo derby tra Faenza e Forlì

Il tempo per le analisi è già finito in casa Mernap Faenza. I manfredi, reduci da due sconfitte in campionato, l’ ultima delle quali sabato scorso in casa contro il Forlì, torneranno nuovamente in campo martedì sera alle 20.30 al Palacattani per il secondo turno della Coppa Mista Emilia-Romagna - ‘Memorial Alfonso Velez’, che vede la partecipazione delle formazioni di serie C1 e di serie C2. Nel primo turno della competizione, risalente allo scorso 10 settembre la Mernap era stata sconfitta dal Gatteo di serie C2, e trattandosi di una gara ad eliminazione diretta aveva detto addio alla competizione. L’assenza della formazione di mister Francesco Ghera dal trofeo però è durata ben poco in quanto i faentini, qualche settimana dopo, sono stati ripescati al secondo turno. Per questo motivo, il derby tra Mernap e Forli si rigiocherà martedì sera alle 20.30, nuovamente a Faenza.



I ‘galletti’ hanno raggiunto il secondo turno della Coppa regionale sconfiggendo l’Alfonsine di serie C2, ed arrivano alla gara molto motivati visto che appena 3 giorni fa sono riusciti ad espugnare il Palacattani proprio contro la Mernap. Anche i manfredi non vedono l’ora di rigiocare il derby, nella manifesta volontà di invertire il trend di risultati negativi o quantomeno per desiderio di rivincita sui biancorossi. Questa volta tuttavia l’allenatore dei faentini avrà qualche scelta in più rispetto al match di campionato visto il ritorno tra gli arruolabili di Mehdi Rezki e Guglielmo Franceschini (in foto), assenti sabato scorso per squalifica.

2° Turno C5 Coppa Emilia-Romagna:

Mernap Faenza - Forlì

Martedì ore 20.30 - Palacattani Faenza