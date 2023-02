Calcio a 5, delicato scontro playoff tra Mernap Faenza e X Martiri Ferrara

E’ uno scontro con prospettiva playoff quello che si disputerà sabato alle 15 al PalaCattani. Ospite della Mernap Faenza sarà la X Martiri Ferrara, formazione che può vantare un organico anagraficamente giovane e tecnicamente consistente. In virtù della posizione di classifica di entrambe le squadre e delle rispettive prospettive relativamente al finale di stagione i faentini si presentano all’appuntamento con altissime motivazioni, decisi a dare seguito alla recente vittoria sul campo del Villafontana e determinati a conseguire il primo successo casalingo del 2023.

“Arriviamo alla partita contro la X Martiri nelle migliori condizioni mentali e con grande carica – ha detto alla vigilia della partita il capitano Michael Cedrini -. I tre punti conquistati in casa del Villafontana sono stati utili per avere ancora più fiducia dei nostri mezzi e per farci uscire da un momento particolare nel quale stavamo raccogliendo meno di quello che avevamo seminato. Ora siamo ritornati al quarto posto in classifica e siamo di nuovo in corsa per le prime posizioni. Credo che sabato scorso ci siamo finalmente resi conti di avere grandi qualità e vogliamo dimostrarlo sul campo”.

All’andata i ferraresi guidati da mister Cristian Dolcetti vinsero 5-3 una delle partite più difficili della stagione per la Mernap: “Gli avversari mi hanno molto impressionato - ha spiegato Cedrini -, perché nonostante siano giovani sono ben organizzati sul piano del gioco. Non è un caso che sia stata l’unica squadra nel girone d’andata a fermare la capolista Bagnolo. Prevedo una partita molto dura, ma noi abbiamo grandi motivazioni e non vogliamo sfigurare di fronte al nostro pubblico”.

La vigilia di gara è stata inoltre l’occasione per fare il punto sulla positiva stagione che sta vivendo Michael Cedrini a livello personale: oltre a segnare con grande continuità infatti il centrale difensivo è leader nel minutaggio della rosa faentina e da qualche settimana è stato inoltre indicato come il nuovo capitano della Mernap visto che Andrea Caria ha deciso di terminare la propria stagione a causa di un problema fisico.

“Il nostro modo di giocare senza un pivot vero porta quasi tutti noi ad andare in gol, anche chi gioca più arretrato come me, e cerco di sfruttare le occasioni che si creano. Sono molto onorato di indossare la fascia da capitano ed essendo il mio primo anno in questa società, non pensavo di essere scelto. Ringrazio i miei compagni che mi stanno aiutando a coprire questo ruolo non semplice nel migliore dei modi, dimostrando quanta unione ci sia all’interno del nostro gruppo”.