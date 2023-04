Calcio a 5, Faenza si prepara ai playoff per andare in serie B. Mister Ghera: "Ce lo siamo meritati"

La prima volta non si scorda mai. E per la Mernap Faenza la prima partecipazione in assoluto ai playoff che daranno l’accesso al campionato nazionale di serie B costituirà un’esperienza unica. Se non altro perchè il collettivo rossonero, ricostituito nel 2019, in appena quattro anni di cui uno di totale fermo causato dalla pandemia, è riuscito a scalare velocemente le categorie attestandosi tra le migliori squadre regionali. Il secondo posto assoluto ottenuto a parimerito con Forlì nel campionato di serie C1 appena una stagione dopo la vittoria del campionato di C2, e due anni dopo la positiva partecipazione alla serie D costituisce infatti motivo di orgoglio per la società manfreda. Lo ha ammesso anche il tecnico Francesco Ghera, artefice della quantomai veloce scalata e abile trascinatore di una squadra che ha dato vita ad un girone di ritorno realmente di livello.

“Abbiamo avuto qualche difficoltà nel girone d’andata, ci siamo persi e poi ci siamo ritrovati nel girone di ritorno - ha spiegato il coach dei faentini -. Siamo soddisfatti e credo che il traguardo dei playoff sia meritato”.

I faentini, che hanno concluso il campionato vantando la miglior difesa della serie C1 e hanno dato vita ad un girone di ritorno senza sconfitte, si stanno preparando ora per il primo turno dei playoff, che si disputerà sabato 15 aprile al Palacattani di Faenza contro il Futsal Sassuolo. La vincente tra le due formazioni affronterà poi il Forlì nel secondo turno che darà accesso allo spareggio nazionale. Giovedì sera si è svolto l’ultimo allenamento prima del rompete le righe in occasione delle festività pasquali. La squadra tornerà in campo quindi martedì, per rifinire la gara contro il Sassuolo.

A detta dello staff tecnico la formazione rossonera intende affrontare i playoff una partita alla volta, cercando di trarre il meglio da ogni circostanza. Tra queste il vantaggio di giocare la prima gara dei playoff in casa costituirà un’occasione da sfruttare e per tale motivo la società faentina ha comunicato che l’ingresso al palazzetto in occasione della partita col Sassuolo sarà gratuito per tutti.

Probabilmente si tratterà dell’ultima gara della stagione al Cattani visto e considerato che la squadra che supererà il turno giocherà la settimana successiva in casa del Forlì.

Seguirà, come detto, la fase nazionale in cui una formazione vincitrice per ciascuna regione si incontrerà in gare di andata e ritorno. La rappresentante dell’Emilia-Romagna affronterà, come già definito l’omologa delle Marche, e la vincente degli accostamenti incontrerà poi la squadra vincitrice del confronto tra le rappresentati di Liguria e Toscana.