Calcio a 5, in un PalaValli dal tutto esaurito è la Dozzese a festeggiare la promozione in A2

In un PalaValli dal tutto esaurito è la Dozzese a festeggiare la vittoria e la matematica promozione in A2. Il Russi prova a fare la partita fin dall'inizio ma col passare dei minuti sono gli ospiti a prendere il controllo del match. Michelacci sigla l'uno a zero, pareggia Martella, Fuentes illude con il 2 a 1 ma prima Baraccani e poi Piovesan, entrambi su palla inattiva portano la Dozzese in vantaggio, ancora Fuentes per il momentaneo 3 a 3 ma Vinicinho e ancora Piovesan chiudono la prima frazione di gioco sul 3 a 5.

La ripresa vede il Russi pressare alto e portare più volte il giocatore al tiro ma Sapia non ne vuole sapere e para praticamente tutto fino al tap in di Garbin per il 4 a 5, ma la Dozzese non molla un centimetro, Fuentes perde una palla velenosa e Drago segna il 4 a 6, passa un minuto ed è 4 a 7 con la tripletta personale di Piovesan. Mr Bottacini, a 7 minuti dalla fine, prova la carta del quinto di movimento con Babini, ma è subito 4 a 8 con Vinicinho.

I padroni di casa continuano a provare con il power play, peccato che la doppietta personale di Babini arrivi nell'ultimo minuto di gioco. Alla sirena il tabellone luminoso recita 6 a 8 per la Dozzese che si può lasciare ai festeggiamenti per la promozione conquistata e ora può anche sperare di arrivare prima nel girone, il Russi dovrà fare tesoro di questa lezione e ricaricare subito le energie perché sabato prossimo contro i Grifoni Perugia servirà almeno un punto per conquistare matematicamente la vittoria del giorno D di serie B. La Dozzese invece ospiterà Recanati, sarà ancora partita di cartello.