Calcio a 5, la Mernap Faenza in coppa per concludere il 2021 da imbattuta

Ultimo appuntamento dell’anno per la Mernap Faenza. Sabato alle 15 i faentini riceveranno al PalaCattani l’Erba 14 Riolo Terme nella prima giornata del mini girone di Coppa Emilia-Romagna di Futsal (cacio a 5). Un appuntamento al quale la formazione di coach Francesco Ghera tiene particolarmente, non solo perché intende chiudere il 2021 completamente imbattuta ma anche perché tra gli obiettivi stagionali rientra la qualificazione al secondo turno della competizione.

"La Coppa Emilia Romagna la consideriamo importante quanto il campionato – ha sottolineato il tecnico dei manfredi alla vigilia –, e infatti daremo il massimo come sempre anche se avremo qualche defezione. Il nostro obiettivo sarà di giocare a viso aperto ogni partita, perché la formula del torneo e la forza del nostro girone ci costringeranno non solo a vincere, ma anche a segnare molte reti, due condizioni che renderanno le partite molto intense".

La Mernap è stata inserita nel girone con Erba 14 e Ceisa Gatteo. Lo scorso anno la squadra rossonera si era già qualificata per la fase finale, prima della sospensione dei campionati, aggiudicandosi entrambi gli incontri ufficiali contro Pol. 1980 Bertinoro (7-4) e proprio contro l’Erba 14 (7-0). I riolesi inoltre, erano già stati ospiti della Mernap Faenza al Palacattani nell’ambito delle gare di campionato. In quell’occasione l’Erba 14 fu sconfitta dai faentini per 6-2.

"E’ una squadra che conosciamo molto bene - ha proseguito coach Ghera, il quale in carriera ha allenato anche i riolesi prima di approdare tre anni or sono alla guida della Mernap -, e deve essere affrontata con il giusto atteggiamento, non pensando alla vittoria ottenuta in campionato. Servirà grande attenzione e sono certo che i ragazzi la avranno".

Tra le novità dicembrine figura l’arrivo di un nuovo giocatore, Andrea Argnani (in foto), prelevato dalla Dozzese di serie B. Il transfer di Argnani è arrivato questa settimana, ed è quindi molto probabile che il motivato laterale offensivo debutti proprio sabato pomeriggio contro l’Erba 14.

"Sono felicissimo di essere approdato in questa famiglia che è la Mernap - ha detto il giocatore -. L’ambizione e la serietà con cui progetta il futuro questa società non è nuova a nessuno e sono onorato di essere parte di questo progetto. L’obiettivo è arrivare in serie B nel giro di qualche anno ed io dar il massimo per far sì che ciò accada".