Calcio a 5: la Mernap incontra Forlì, un derby per rilanciarsi

Un derby per rilanciarsi. Lasciatasi alle spalle la sconfitta in terra ferrarese, ko che è costato la vetta della classifica, la Mernap Faenza si concentra sulla sfida tutta romagnola contro il Calcio a 5 Forlì, formazione che farà visita ai rossoneri sabato alle 15 al PalaCattani. I forlivesi hanno un punto in più dei cugini e sono una delle squadre con maggiore esperienza in serie C1. Servirà quindi grande attenzione da parte della Mernap costretta a fare a meno degli squalificati Franceschini e Rezki, espulsi nell’ultimo incontro di campionato.



«Sono certo che interpreteremo questa partita nel modo migliore – sottolinea mister Francesco Ghera – ovvero credendo in noi stessi. Giocare in casa porterà ancora più motivazioni ed inoltre vogliamo allungare la striscia di vittorie interne dopo i due successi consecutivi (Baraccaluga e Villafontana, ndr). Siamo consapevoli di affrontare una squadra molto esperta e quindi occorrerà carattere e la consapevolezza di poterci giocare la partita. A Ferrara ho visto i miei ragazzi giocare un’ottima partita mostrando grande intensità. Peccato non essere stati incisivi in attacco nel primo tempo e aver perso lucidità nel secondo per colpa di due ingenuità. Dobbiamo ripartire da quell’atteggiamento e correggere gli errori commessi».



Oltre agli squalificati però il tecnico della Mernap dovrà anche fare i conti con la condizione fisica di alcuni acciaccati: almeno due infatti sono i giocatori che hanno svolto lavoro differenziato nelle sedute di allenamento settimanali; Fermo restando che lo staff sanitario ha dato il via libera al ritorno in campo di entrambi, mister Ghera potrebbe comunque decidere di cambiare qualcosa rispetto alle gare precedenti schierando dal primo minuto El Oirraq. Il laterale, rientrante da un infortunio, era tornato ad allenarsi con la squadra già la settimana scorsa e per la gara contro Forli è stato convocato.



Il programma della quinta giornata:

Mernap Faenza – Calcio a 5 Forlì; Due G Futsal Parma – Bagnolo Calcio a 5; Montale Football Five – Futsal Sassuolo; Baraccaluga – Santa Sofia; X Martiri Ferrara – Polisportiva Villafontana?. Riposa: Calcio a 5 Rimini

Classifica: Bagnolo e Villafontana 9; Due G Futsal Parma e Forlì 7; X Martiri Ferrara, Baraccaluga e Mernap Faenza 6; Rimini, Sassuolo e Montale Football Five 3; Santa Sofia 0.