Calcio a 5, la Mernap pronta all'esordio in C2

Il tempo a disposizione per la preparazione è finito e sabato la Mernap Faenza tornerà nuovamente in campo per disputare la prima partita di serie C2 della propria storia. Il campionato delle 10 squadre, di cui 3 ravennati, inserite nel girone B regionale inizierà proprio sabato pomeriggio con i rossoneri di mister Francesco Ghera che alle 15 faranno visita alla Rossoblu Imolese nella stessa palestra ‘Cavina’ dove meno di 14 giorni fa era andata in scena l’incontro amichevole contro la Dozzese, squadra iscritta al campionato di serie B.

Oltre a quella partita, i faentini hanno incontrato in trasferta in allenamento congiunto Nonantola (C2, girone A) e Futsal Cesena (serie B), conseguendo rispettivamente una vittoria per 3-5 e una sconfitta per 12-3. In particolare in quest’ultima la squadra faentina è riuscita a tenere testa alla compagine bianconera per quasi tutto il primo tempo effettivo, andando due volte in vantaggio e facendosi due volte recuperare. Circostanze che fanno ben sperare in vista dell’esordio in campionato.

"Dalle altre squadre del girone mi aspetto che giochino contro di noi tutte le partite come se fosse la finale di Champions League - ha affermato il tecnico Francesco Ghera - Per cui dovremo stare molto attenti a non commettere errori". In particolare la Rossoblu Imolese è una squadra che oltre ad avere il fattore casalingo dalla propria parte: "Ha un buon gruppo, sono esperti della categoria e quello contro di noi sarà un derby quindi sarà un match in cui venderanno cara la propria pelle". Presumibilmente dopo un anno di stop la partita tra Rossoblu Imolese e Mernap Faenza "Sarà di grande intensità, divertente da vedere e bella da giocare. Se la vogliamo portare a casa dovremo sicuramente dare il 200% soprattutto sul piano mentale" ha concluso il tecnico.

A dare man forte ai rossoneri ci sarà anche Abdel Hassane, tesserato negli ultimissimi giorni. L’ex giocatore del Faventia era stato corteggiato da ben tre squadre di categoria nazionale ed era in procinto di firmare per una squadra di serie B ma la vicinanza a Faenza lo ha spinto a cedere alle lusinghe della Mernap con la quale potrebbe esordire già sabato pomeriggio. La partita costituirà infine l'occasione per sfoggiare le nuove maglie da gioco ufficiali. La divisa con la quale si presenteranno in campo i giocatori manfredi sarà la nuova 'Flamengo'.

Serie C2 Girone B: Erba 14 Riolo Terme, Onlysport Alfonsine FC, Ceisa Gatteo, Città del Rubicone, Pol. 1980 Bertinoro, Sassoleone, Dragons Rimini, Mernap Faenza, Futsal Bellaria e Rossoblu Imolese.