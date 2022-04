Calcio a 5, Mernap di scena a Cesenatico: in palio le finali di Coppa

La Mernap, capolista del girone B di serie C2, si rituffa nella Coppa Emilia Romagna con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile in tale competizione, dopo la straripante vittoria per 8-3 contro l’Alfonsine di sabato scorso che ha visto i manfredi avvicinarsi a quota -1 dalla vittoria del campionato. La vigilia pasquale invece offrirà ai faentini la possibilità di accedere alla fase finale del secondo obiettivo stagionale.

Venerdì alle ore 21 i faentini saranno di scena in casa del Ceisa Gatteo per disputare l’ultima gara della fase a gironi che sarà un vero e proprio spareggio, dato che la vincente accederà ai quarti di finale. Anche un pareggio o una sconfitta potrebbero consentire di passare il turno. Ai quarti infatti accederà la migliore seconda degli otto gironi oltre alle sette vincitrici dei mini gironi. Entrambe le squadre, Mernap Faenza e Gatteo si presentano con 3 punti in classifica, frutto della vittoria contro l’Erba 14 Riolo Terme, già eliminata.

“La società tiene tantissimo a questa coppa – sottolinea l’allenatore Francesco Ghera – e anche tutti noi vogliamo onorarla al meglio e faremo di tutto per arrivare fino alla fine della competizione. Giocheremo quindi con lo stesso spirito mostrato in campionato nelle ultime settimane e anche nei giocatori vedo la giusta mentalità per affrontare una trasferta insidiosa come quella a Gatteo, che faremo di tutto per conquistare”.

Due settimane fa le squadre si affrontarono in campionato proprio a Cesenatico e fu la Mernap ad avere la meglio. Nel corso della gara tuttavia, i faentini persero Argnani per esplusione. Il giocatore, che in campionato ha scontato il turno di squalifica, ritornerà quindi a disposizione della squadra venerdì sera. Notizie confortanti sono nel frattempo arrivate anche dalla Coppa Under 21: la formazione faentina si è infatti qualificata alle Final 4 regionali.