Calcio a 5, Mernap Faenza in festa per la vittoria del campionato

La Mernap Faenza ha vinto il campionato di serie C2. I faentini si sono aggiudicati 8-2 il derby contro l’Erba 14 Riolo Terme ed hanno così conquistato l’ultimo derby ravennate in calendario, il titolo e la promozione in serie C1 con una giornata di anticipo. Un traguardo quello conseguito, tanto importante quanto prestigioso per la formazione manfreda, visto che la città dopo 8 anni (nel 2014 fu il Faventia), ritornerà ad avere una squadra militante nel massimo campionato regionale Figc.

Dopo un cammino immacolato che aveva visto la formazione di mister Ghera conseguire 10 vittorie in 10 gare, chiudendo a punteggio pieno il girone di andata e la prima giornata di ritorno contro la Rossoblu Imolese, i rossoneri avevano avuto un calo importante dal quale erano scaturite tre pesanti sconfitte contro San Mauro Pascoli, Rimini e Bellaria. I tre risultati negativi avevano quindi minato la cavalcata trionfale dei manfredi visto che gli 11 punti di vantaggio si erano così ridotti a sole 2 lunghezze.

Le difficoltà della Mernap sono tuttavia scomparse con il ritorno alla vittoria, (6-0 sulla Pol.1980 il 26 marzo scorso) e da quel momento Caria e compagni sono riusciti a riprendere il percorso verso la vittoria finale inanellando tre determinanti vittorie consecutive contro Gatteo, Alfonsine e oggi contro l’Erba 14 Riolo Terme. Unica pecca la sconfitta e l’eliminazione in coppa contro il Gatteo alla vigilia di Pasqua, al quale però i faentini hanno rimediato sabato pomeriggio ‘consolandosi’ con la vittoria del campionato, a soli tre anni dalla ricostituzione del sodalizio che tanti titoli ottenne in più di un glorioso decennio nel Csi.