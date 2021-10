Calcio a 5, Mernap Faenza in trasferta per allungare la striscia vincente

Guai a fidarsi della classifica. Forte delle due vittorie ottenute in altrettante gare disputate, la Mernap si prepara alla trasferta in casa dei Dragons Rimini in programma sabato alle 16, formazione ancora ferma a zero punti. Un ruolino di marcia che non rende merito ad una squadra da sempre molto insidiosa e che deve soltanto iniziare ad ingranare per togliersi delle soddisfazioni. Anche l’allenatore Francesco Ghera invita i suoi a tenere alta la concentrazione e a non sottovalutare l’avversario.

“Ci attende una gara impegnativa – sottolinea il mister faentino -, perché i Dragons avranno grandi motivazioni per riscattare le due sconfitte consecutive e poi giocheranno in casa. Da sempre questa squadra è molto unita e affiatata e non molla mai fino all’ultimo minuto anche quando si trova sotto nel punteggio e per questo motivo dovremo stare molto attenti. Bisognerà quindi imporre subito il nostro gioco per conquistare un’altra vittoria che sarebbe fondamentale nel nostro cammino: per restare in alto vorremmo riuscire a staccare le avversarie in queste prime giornate”.

L’umore in casa Mernap è alto soprattutto dopo la prestazione contro il Città del Rubicone, dove la squadra ha fatto un importante passo avanti in termini di costruzione del gioco senza però capitalizzare. Ed è su questo punto che l'allenatore chiede ai suoi uno sforzo maggiore. “Mi è piaciuto l’atteggiamento dei giocatori e l’attenzione messa sempre in campo. Abbiamo creato molte occasioni, ma non siamo stati molto precisi nella finalizzazione, perché avremmo potuto chiudere prima la partita. Ci manca un po’ di cinismo che dovremo trovare nelle prossime settimane”.