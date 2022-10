Calcio a 5, per la Mernap un match da 'dentro o fuori' contro Bagnolo

Per la Mernap Faenza è quasi tempo di bilanci. Nonostante sabato pomeriggio la formazione faentina giocherà la settima partita di campionato, la sfida in programma al Palacattani alle 15 tra i manfredi e la capolista Bagnolo, presenta già i connotati di una gara da dentro o fuori. I reggiani infatti arrivano a Faenza con un curriculum immacolato: 5 vittorie in altrettante partite, 25 gol fatti e appena 7 subiti in serie C1, nella consapevolezza di essere attualmente la formazione più prolifica ed al contempo la squadra che concede meno in fase difensiva. Inoltre vantano nel roster giocatori esperti come Pittella, Aiello e Halitjaha.

La Mernap, che è tornata alla vittoria sabato scorso, è invece seriamente intenzionata a recuperare il terreno perduto, e i giocatori di mister Francesco Ghera sono consapevoli che uno sgambetto ai bagnolesi, potrebbe portare la propria squadra a tre lunghezze dal Bagnolo stesso, nonchè avvantaggiare il sorpasso in classifica di Villafontana e di Forli, rendendo così la lotta al primo posto decisamente più aperta e quindi conveniente. Diversamente gli emiliani andrebbero a 18 punti, raddoppiando il gap sulla Mernap ed è per questo motivo che verosimilmente prima della gara, il mister dei faentini chiederà ai suoi impegno, concentrazione e la stessa determinazione con cui, nel difficile campo di Santa Sofia, la Mernap ha ottenuto un risultato soddisfacente chiudendo la pratica senza particolari sforzi. Per la partita tornerà arruolabile dopo la squalifica il capitano Andrea Caria (in foto), e lo staff sanitario potrebbe anche dare il via libera al ritorno di Alessandro Grelle, attualmente infortunato ma già da una settimana sulla via del recupero. Non sarà invece della partita Andrea Argnani.