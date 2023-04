Calcio a 5, il Russi è una macchina da guerra: conquistato il primo posto nella serie B

In quel di Spello il Russi conquista matematicamente il primo posto nel girone D della serie B. Mister Bottacini per la trasferta umbra deve fare a meno di Spadoni, Fuentes e Garbin e l'inizio del match non è per niente promettente, al minuto 9 il tabellone cita Grifoni Perugia 2 Russi 0. A onor di cronaca il Russi non sta demeritando, il tabellino delle occasioni dice 3 per i padroni di casa e 8 per gli ospiti. Dopo aver rischiato il 3-0, il palo nega la gioia ai Grifoni. E' il giovane Simone Bruno a siglare il momentaneo 1 a 2. I Grifoni rimangono in 10 ma si andrà al riposo sul parziale di 2 a 1.

Nella pausa Mister Bottacini sprona i suoi e detta alcuni accorgimenti tattici, la ripresa è una festa Arancionera, prima Peralta insacca approfittando della superiorità numerica, poi Cianciulli porta avanti i suoi in uno dei pochissimi errori dell'estremo difensore rossoblu. Gurioli due volte e Babini segnano il 4, il 5 e il 6 a 2, i padroni di casa accorciano con un bellissimo goal di Alunni Santoni ma il Russi è implacabile e segna ancora con Peralta e Cianciulli, nel finale arriva il fortunoso goal dei Grifoni seguito dal sigillo finale di Celiento.

Alla sirena inizia la festa Romagnola, il tabellone indica il risultato finale di 4-9 per Masetti e compagni. L'ultima giornata vede il Russi riposare ma con 6 punti di vantaggio sulla Dozzese seconda in classifica, che nonostante 12 vittorie consecutive non è riuscita ad agganciare la capolista.

Mister Bottacini ha di fatto trasformato un gruppo di ragazzi bravi e volenterosi in una macchina da guerra, dopo la sconfitta di Corinaldo a novembre, solo la Dozzese e il Recanati in coppa sono riuscite a battere gli scomodissimi Arancioneri.