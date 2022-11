Calcio a 5, per il Russi amara sconfitta a Corinaldo

Russi con il mal di trasferta ennesima sconfitta fuori dalle mura amiche, un Corinaldo ordinato e cinico si guadagna i 3 punti. Partita che vede il Russi partire subito forte, nei primi minuti potrebbe sbloccare il risultato in almeno 4 occasioni. Ma un ottimo estremo difensore e poca cattiveria sottoporta lasciano invariato il punteggio. Il Corinaldo invece alla prima vera occasione punisce Masetti grazie ad un coast to coast di Fedeli, bravo ad intercettare un calcio d'angolo.

Il primo tempo scorre veloce e il Russi non riesce a fare breccia nella difesa avversaria. Le occasioni più ghiotte sono nei piedi di Peralta e Celiento ma purtroppo il punteggio rimane invariato.

Il secondo tempo è più equilibrato, nel Russi si intravede un po' di stanchezza (tra gli indisponibili contiamo Garbin, Fuentes, Tedesco e Cianciulli che si ferma dopo un minuto di gioco), il Corinaldo si difende in maniera ordinata e sfrutta le ripartenze...

A metà ripresa altro patatrac degli ospiti, Gurioli e Spadoni non si intendono e Bacchiocchi va quasi indisturbato a segnare il 2 a 0.

Il Russi continua a provarci ma senza quella determinazione necessaria a fare la differenza. Babini, Michelacci e Peralta non inquadrano la porta da posizione ottimale e Bruno solo sul secondo palo manca l'incontro col pallone e con il suo primo goal in serie B.

A 6' dalla fine Mister Bottacini prova la carta del quinto di movimento con Babini a cambiarsi la maglia da gioco. Dopo un paio di occasioni mancate è ancora il Corinaldo a festeggiare, Michelacci a botta sicura centra il portiere avversario, la palla finisce a Campolucci che punisce gli Arancionero.

Mancano 3 minuti e solo ora il Russi tira fuori la sua cattiveria agonistica, in meno di un minuto prima Peralta e poi Michelacci portano il risultato sul 3 a 2, l'ultimo minuto di gioco è un assalto all'arma bianca ma il risultato non cambia e il Corinaldo mette in cassaforte 3 punti.



In una giornata dove le prime della classe steccano tutte, il Russi ha buttato al vento l'occasione di portarsi in testa al campionato. Il Corinaldo invece si porta a ridosso della zona play off.Sabato prossimo il Russi ospiterà il CUS Ancona mentre il Corinaldo farà visita al Recanati.