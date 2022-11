Calcio a 5, serie C1: l'andata si conclude con un'altra sconfitta della Mernap

Cercavano la quarta vittoria consecutiva ma hanno trovato la quarta sconfitta stagionale. Questa la sintesi dell’ultimo confronto del girone d’andata del campionato di serie C1 che ha visto contrapposte Mernap Faenza e Due G Parma. Gara conclusasi 2-3 in favore degli emiliani. Una partita, quella disputata sabato pomeriggio, rivelatasi per i faentini molto più difficile del previsto dato il confronto con la formazione ospite giunta a Faenza con il chiaro obiettivo di dimostrarsi compatta, solida e determinata a fare risultato. Molto più dei rossoneri, insolitamente poco efficaci sotto porta nonostante il grande impegno mostrato in campo.

La partita

Sin dall’inizio le due formazioni hanno dato vita ad un bel confronto sul piano tecnico e tattico, con tante occasioni da ambo le parti. Le più nitide sono capitate al Parma, al 5’ con Massaro e al 6’ con Serna Lopez, entrambe infruttuose. La Mernap ha risposto altrettanto inefficacemente più volte con Grelle e con Albu Constantin. Per il primo gol comunque si è dovuto attendere il 13’, minuto in cui Serna Lopez è riuscito a superare Albu e a depositare alle spalle dell’incolpevole Pagliai il pallone del vantaggio ospite.

Pochi minuti dopo oltretutto il palo ha negato la gioia del gol a Mora Lopez. Il grande dispendio di energie e le occasioni comunque create (al 19’ è stato Maski a colpire la traversa, nda) hanno però consentito alla Mernap, sul finale di tempo, di riequilibrare la partita con Cedrini, il quale sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Giacomo Ferrara, ha tirato di prima intenzione trovando il gol del pareggio.

Nella ripresa il miglior inizio è stato della Mernap, che per due volte consecutivamente è riuscita a mandare Albu Constantin a tu per tu con Montanari, il giovane portiere ospite però si è dimostrato molto reattivo e in entrambe le occasioni ha evitato esiti peggiori per la propria squadra. Scoperti in difesa i faentini hanno quindi subito il 2-1 firmato da Serna Lopez, al quale, scoccato il 5’ minuto è stata comminata la seconda ammonizione e quindi l’espulsione. In superiorità numerica i padroni di casa non sono riusciti a capitalizzare e al 14’, dopo aver colpito un'altra traversa con Cedrini, sono stati puniti da Moura Lopez che assistito da Massaro ha fissato il risultato sul 3-1. A quasi nulla poi è valso il portiere di movimento della Mernap, pur eseguito con risvolti positivi. I faentini infatti sono riusciti almeno ad accorciare le distanze al 26’ con El Oirraq, senza però evitare la quarta sconfitta stagionale. Il 2022 ora proseguirà con la Coppa e con le festività natalizie da cui la Mernap confida di trarre il massimo beneficio in vista delle sicure sfide che l’attendono nell’anno venturo.