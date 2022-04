Calcio, i Giovanissimi della Del Duca Grama nel campionato provinciale under 14

Grande entusiasmo tra i tantissimi sostenitori presenti allo stadio “P. Martini” del Centro sportivo “Le Roveri” di Pisignano Cannuzzo, dove si è giocata l’importante sfida dei Giovanissimi Del Duca Grama contro il Classe. Infatti, oltre al risultato di 6 a 1, è stata conquistata, con una giornata di anticipo, la vittoria nel Campionato provinciale Under 14 di Ravenna. Un risultato straordinario, che rende felici dirigenti e sostenitori e che va a premiare gli sforzi di una società, impegnata nel settore giovanile da ormai 18 anni, che ha consacrato con questo traguardo di prestigio la bontà del lavoro compiuto negli anni.

Un successo che va ad aggiungersi a un altro straordinario risultato, rappresentato dall’esordio in nazionale di Maria Giulia Dumitru, cresciuta nel settore giovanile del Calcio Del Duca Grama, che ha debuttato nella Nazionale Italiana femminile U15 a Coverciano, rientrando tra le 30 migliori giocatrici italiane. La convocazione di Dumitru, che dai 6 ai 13 anni ha vestito le maglie della Del Duca, riempie di grande orgoglio la società e la sua famiglia con l’augurio che l’atleta possa raggiungere ancora tanti importanti traguardi sportivi e con l’auspicio che altri giovani promettenti possano uscire dal vivaio della società.

"Ma questa è anche l’occasione per fare i nostri complimenti agli altri giovani talenti che hanno vestito la nostra maglia e i nostri colori sociali - commentano dalla società - a partire da Antonio David, classe 2004, che da pochi giorni ha conquistato la vittoria nel Campionato Primavera 2 con il Cesena; Filippo Casadei, Tommaso Casadei e Alessandro Pezzi che, sempre con la casacca del Cesena, stanno facendo il loro percorso nel migliore dei modi. Facciamo un grosso in bocca al lupo anche ad altri due giovani, Matteo Grassi e Michelangelo Bizzarri, impegnati con il Rimini FC nel Torneo Pecci. Negli anni è stato tanto il lavoro compiuto nel settore giovanile dalla nostra società, che da sempre investe nei giovani calciatori, grazie all’impegno, alla serietà e alla disponibilità del nostro staff tecnico di livello. Congratulazioni a tutti e forza Del Duca Grama calcio per altri traguardi, a partire dalla partita di domenica pomeriggio con la prima squadra che si gioca la permanenza in Eccellenza".