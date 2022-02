Canicross, il faentino Vito Fiore e Uma vincono la gara di Cecina: saranno convocati ai mondiali

Nel weekend del 12-13 febbraio si sono svolte a Cecina (LI) le gare di canicross. Nella disciplina del bike joring si è aggiudicato il primo posto nella sua categoria (vet 2) l'atleta di Faenza Vito Fiore con il suo cane Uma: un perfetto binomio che ha portato anche alla convocazione dei due ai mondiali di canicross che si svolgeranno in Bretagna (Francia) a fine aprile. Intanto i campioni faentini parteciperanno ai campionati italiani in programma il 5 e 6 marzo in Veneto, in provincia di Rovigo.