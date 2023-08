Canottaggio, argento per Casadei e Pierleoni agli Italiani di Beach Sprint

Il primo argento nel Beach Sprint. Per la Canottieri Ravenna lo vincono Alice Casadei e Gloria Pierleoni nel Campionato Italiano di Beach Sprint svoltosi a Salerno da venerdì 26 a domenica 28 agosto. La Canottieri Ravenna ha avuto in passato grandi risultati nelle gare svolte in mare sia in tipo regolamentare, ma non aveva mai preso parte ad un Campionato Italiano di Beach Sprint, disputato su imbarcazioni da mare su brevi distanze. E alla prima partecipazione, vince subito un bellissimo argento nel doppio femminile con un equipaggio giovanissimo (vent’anni per Casadei, diciannove per Pierleoni).

I Tricolori di Coastal Rowing si sono svolti sull’arenile di Santa Teresa. Le gare prevedevano un tratto di corsa sulla spiaggia, una rapida salita in barca con percorso con slalom in acqua di 250 metri fino alla boa di virata più lontana ed altri 250 metri per tornare sulla battigia e terminare l’ultimo tratto di gara con una corsa di circa 30 metri fino al traguardo. In particolare, nel doppio femminile Alice e Gloria hanno affrontato prima un time trial in solitario per entrare a far parte dei primi otto equipaggi che hanno preso parte al tabellone ad eliminazione diretta.

La coppia ravennate ha fatto segnare il miglior tempo ai time trial, qualificandosi nella parte alta del tabellone e andando a sfidare la coppia classificatasi ottava, ossia quella del Savoia. Il doppio ravennate ha preceduto quello campano col tempo di 2:52:81, il terzo dei quarti di finale, passando il turno e accedendo alla semifinale dove ha incontrato il Dopolavoro Ferroviario di Chiusi. Qui, al termine di una gara mozzafiato, la barca ravennate è riuscita a precedere quella toscana di un solo secondo e quattro decimi: 2:54:44 contro 2:55:85. Nell’altra semifinale nel frattempo ha prevalso la Dibi Rowing (con a bordo l’atleta della nazionale italiana Paola Piazzolla in coppia con Lama Violante che vincerà poi il titolo anche in singolo) precedendo la Lega Navale Italiana Barletta. Mentre la finale per il bronzo viene vinta dal Chiusi, il Ravenna ha sfidato quindi la Dibi Rowing nella finale per l’oro. Dopo un’ottima partenza nel tratto iniziale di corsa, la coppia romagnola è passata in seconda posizione al giro di boa e ha chiuso in 2:55:45, vincendo un argento inaspettato a sette secondi dal meritato oro della Di Bi Rowing.

Giorgia Pierleoni gareggiava anche in singolo, dove dopo il quinto posto nelle qualificazioni non riesce a superare il quarto di finale contro Federica Chisena del Barletta che vincerà poi l’argento La stessa Pierleoni ha poi partecipato alla Selezione peri Mondiali di Beach Sprint che si terranno a Barletta dal 29 settembre al 1 ottobre. In doppio misto col pesarese Giancarlo Morotti, al termine di un’ottima gara è però giunta settima e non ha strappato il pass per la competizione iridata.