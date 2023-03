Canottaggio, arrivano 5 ori per Ravenna nella prima gara stagionale

Cinque ori e tre argenti per iniziare la stagione 2023 al meglio. Alla gara regionale di San Giorgio di Nogaro (UD) svoltasi domenica 5 marzo, la Canottieri Ravenna ha schierato la sua squadra agonistica che ha risposto subito presente con otto medaglie e alcuni ottimi piazzamenti. Gli oltre 600 atleti in gara provenivano da Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.

Iniziamo dagli ori: grande vittoria per il quattro di Coppia Senior composto da Marco Prati, Matteo Rosetti, Mattia Dari e Federico Vannini che in una gara condotta dall’inizio alla fine riescono a precedere Pullino e Ravalico. Affermazione maiuscola anche per Agnese Dassani che, in coppia con la palermitana Sofia Naselli, domina la scena nel due senza Junior femminile distanziando Saturnia e Cus Ferrara. Il terzo oro lo vince il quattro senza senior A maschile composto da Gabriel Stradaioli, Mattia Dari, Federico Vannini ed il ferrarese Luca Di Nardo che al termine di una bella gara precedono il Ravalico.

Vincono la gara del doppio Under 17 Christian Vittori ed Emanuele Palacio che regolano Adria, Cus Ferrara e l'altro equipaggio ravennate in gara, composto da Simone Conti e Nicola Sansovini, che giunge quarto. Bella vittoria anche per Filippo Laghi che nel singolo Master C precede Sile e Peschiera.

Il primo dei tre argenti è quello conquistato dal due senza Under 17 di Christian Vittori ed Emanuele Palacio che giunge secondo dietro al Saturnia ma davanti a Pullino, due equipaggi del Cus Ferrara e un altro del Saturnia. Argento anche per Alice Casadei e Novella Savorani nel doppio Pesi Leggeri femminile, dietro solo alla Timavo. Le due atlete ravennati, assieme ad Agnese Dassani e alla palermitana Naselli giungono seconde anche nel quattro di coppia Senior femminile.

Quarto posto per il doppio Pesi Leggeri maschile di Stradaioli e Di Nardo. Fuori dal podio e medaglia di cartone anche per il doppio Senior di Marco Prati e Matteo Rosetti. Sesta posizione per il quattro di coppia under 17 di Conti, Sansovini ed i ferraresi Beltrami e Giunchedi.

Il prossimo appuntamento per i canottieri ravennati sarà al primo Meeting Nazionale di Piediluco che si terrà nelle acque del lago umbro il 25 e 26 marzo. A seguire ci sarà subito la prima gara internazionale dell’anno, il Memorial D'aloja che avrà luogo sempre a Piediluco da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile.