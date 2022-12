Canottaggio, Donato Traversa trionfa al Meeting nazionale Indoor

Ultima gara dell’anno e ultima gioia per la Canottieri Ravenna. Donato Traversa vince l’oro nel Meeting Nazionale Indoor nella categoria Master Pesi Leggeri 40-44 anni maschile e chiude così in bellezza un anno memorabile per la Canottieri Ravenna. Per questa ultima gara della stagione, disputata domenica 18 dicembre in diverse sedi dislocate in tutta Italia, i partecipanti hanno connesso gli indoor rower, i dispositivi di voga computerizzati, ad una gara virtuale con la supervisione dei comitati regionali. Il veterano della Canottieri Ravenna aggiunge questo oro alla sua galleria di trionfi indoor: è infatti il terzo anno consecutivo che si impone in questa manifestazione (anno scorso aveva raddoppiato vincendo sia la gara sui 2000 metri che quella sui mille).

Traversa non ha fatto prigionieri nella propria gara: dopo una partenza molto forte ai 500 metri è passato in 1:40:5 con un vantaggio di quattro secondi e mezzo che ha quasi raddoppiato a metà gara, dove ai mille metri il suo intertempo è stato un ottimo 3:22:9. Nell’ultimo terzo di gara Traversa ha continuato a spingere nonostante una lieve flessione alla quale ha reagito prontamente, transitando ai 1500 metri in 05:06.5. A quel punto il canottiere ravennate è salito di colpi per andare a chiudere sul traguardo in 06:49:5 e con una media di 33.7 colpi al minuto. Ben 14 i secondi di vantaggio sull’argento di Paolo Savino dell'Azzurra e trenta secondi davanti al bronzo di Luciano Lattanzio della Lega Navale Italiana Barletta.

Volge così al termine un 2022 vittorioso come pochi per la Canottieri Ravenna: un titolo mondiale Under 19 con Marco Prati; quattro titolo italiani: due di Marco Prati (singolo Under 19 e Under 23), uno per il quattro di coppia Master (Nicola Catenelli, Matteo Rosetti, Federico Cervellati e Riccardo Pozzi), uno per Riccardo Pozzi sempre agli Italiani Master; Due argenti ai campionati Italiani, entrambe con Novella e Alice protagoniste, nel quattro misto ai Campionati di Società (assieme a Nicola Catenelli e Matteo Rosetti) e nel due senza a quelli Universitari; ed infine tre bronzi: Gianni Sassoli ai Campionati Master in singolo, Catenelli e Rosetti ai Campionati di Società nel doppio Over 17 e Savorani e Casadei nel doppio Universitario.