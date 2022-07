Canottaggio, due ori e un bronzo per i ravennati agli Italiani Master

Tre medaglie e un successo organizzativo. Questo è il bottino della Canottieri Ravenna ai Campionati Italiani Master svoltisi sabato e domenica nel bacino di casa della Standiana. Mille atleti in gara e altrettanti accompagnatori che si sono riversati da tutta Italia nel territorio ravennate per prendere parte alla più importante manifestazione per gli amatori del canottaggio nazionale.

Il primo oro ravennate giunge dal quattro di coppia Master A di Nicola Catenelli, Federico Cervellati, Matteo Rosetti e Riccardo Pozzi. Il quartetto ravennate schianta il resto dei contendenti chiudendo in 3:13:13 e rifilando più di 8 secondi al Gavirate, argento, e 15 al Flora, bronzo. Un ritorno alla vittoria tricolore per il quattro di coppia della Canottieri Ravenna, che mancava da quasi cinque anni, e per Matteo Rosetti il cui ultimo titolo risaliva al 2007 nel quattro di coppia Assoluto, sempre a Ravenna.

Riccardo Pozzi raddoppia vincendo l'oro anche nell'otto Master A nell'equipaggio misto Cus Milano - Pavia - Ravenna. Il bronzo è invece conquistato da Gianni Sassoli nel singolo Master E maschile: col tempo di 4:28:85 giunge a 10 secondi dall'oro e a solo 4 dall'argento. Filippo Laghi non riesce invece a raggiungere il podio nel singolo Master C e si ferma al quinto posto con l'ottimo tempo di 4:26:57. Quinto posto in batteria invece per il doppio master C di Filippo Laghi e Roberto Mascari, non sufficiente purtroppo per l'ingresso in finale.