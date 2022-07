Canottaggio, i ravennati Marco Prati e Agnese Dassani pronti per i Mondiali junior

Pronti, partenza, via. I ravennati Marco Prati e Agnese Dassani, dopo una grande stagione sono pronti all’obiettivo clou della stagione remiera: i Mondiali Junior di canottaggio che si terranno sul lago di Varese dal 27 al 31 luglio.

Marco Prati, dopo avere vinto tutto a livello italiano quest’anno (prima il titolo nazionale Junior e poi quello Under 23 con la Canottieri Ravenna), scenderà in acqua nella specialità più difficile e più affollata, quella del singolo Under 19 maschile. Specialità in cui l’anno scorso Prati conquistò il sesto posto in finale ai Mondiali e il bronzo agli Europei Under 19 Ben 29 le nazionin in gara: oltre all’Italia saranno della partita Belgio, Bulgaria, Cina, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Kazakistan, Moldavia, Norvegia, Olanda, Paraguay, Porto Rico, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Sudafrica, Svizzera, Taipei, Tunisia, Uruguay, Usa, Vanuatu.

L’esordio per Marco sarà mercoledì 27 luglio alle 10.25. Nella batteria si troverà contro Taipei, Paraguay, Sri Lanka, Estonia e Slovacchia. I primi quattro si qualificano direttamente ai quarti di finale di venerdì 29, gli altri dovranno invece passare per i recuperi. Le semifinali sono previste per il 30 luglio e la finalissima il 31 luglio alle 14.25

Per Agnese Dassani invece sarà una prima volta al Mondiale Junior dopo la vittoria della Coupe de La Jeunesse l’anno passato. Gareggerà nel quattro di coppia femminile Under 19 assieme a Melissa Schincariol del Cernobbio, Federica Chisena della Lega Navale Italiana Barletta e Giorgia Gregorutti del Saturnia. Quindici le nazioni ai nastri di partenza: oltre alla barca azzurra scenderanno in acqua infatti Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Russia, Sud Africa, Usa.

Per la barca di Agnese il battesimo dell’acqua sarà giovedì 28 luglio alle 10.05 nelle eliminatorie. A contendere i primi tre posti, validi per il passaggio diretto alle semifinali del 30 luglio, sarà un quartetto tutto europeo: Olanda, Polonia, Romania ed Estonia. La finalissima è prevista per il 31 luglio alle ore 13.10.

Nella foto (in basso a sinistra) Agnese Dassani