Canottaggio, i ravennati Marco Prati e Agnese Dassani vincono oro e argento al primo Meeting Nazionale

Primo Meeting Nazionale e prime medaglie pesanti per la Canottieri Ravenna in questo 2022. Alla classica gara di inizio stagione svoltasi sabato 2 e domenica 3 aprile al centro federale di Piediluco (Terni), i due atleti di punta della squadra agonistica della società ravennate ottengono un oro e un argento: Marco Prati sale infatti sul gradino più alto del podio mentre Agnese Dassani conquista un bellissimo secondo posto.

Due medaglie non facili vinte in una competizione dedicata ai migliori atleti nazionali e in un clima meteorologico tutt’altro che primaverile - vento, neve e grandine - che ha costretto anche ad una temporanea sospensione delle gare. Dopo uno sfortunato embardée nella semifinale del singolo Junior che gli ha impedito l'accesso alla finale, Marco Prati si è riscattato alla grande vincendo il doppio Junior In coppia con Nicola Mancini del Pontedera. Una gara dominata dall’inizio alla fine e chiusa col tempo di 6'31'46, precedendo di tre secondi il doppio della Bellagina e quello della Cernobbio che giungono quasi appaiati sul traguardo.

Agnese Dassani, la giovane ravennate al primo anno di categoria Junior, si è invece concessa il lusso di accedere alla finale sia di una specialità di coppia (il singolo) che una di punta, il quattro senza. Ed è proprio in quest’ultima specialità che Agnese ha conquistato il suo argento. La barca della giovane atleta ravennate, completata da Bertolotti, Marcon e Monteggia del Gavirate, si è distinta a In una gara tiratissima dall’inizio alla fine che si è risolta solo al fotofinish Vince il misto Roma - Saturnia - Lario ma nella battaglia contro il misto Arno-Tevere Remo - Pontedera è la barca di Dassani a mettere la punta avanti per soli tre decimi di secondo. Nell’altra finale, quella del singolo Junior femminile, Agnese ha ottenuto invece un ottimo settimo posto, dopo avere vinto perentoriamente la sua batteria ed essersi qualificata al terzo posto in semifinale,

Belle prestazioni ma niente finali, invece, per l’altro ravennate in gara, Gabriel Stradaioli. L’atleta della Canottieri Ravenna non riesce a superare lo scoglio delle eliminatorie nel due senza Junior maschile (in coppia col ferrarese Dinardo) e nel quattro senza Junior (sempre con Dinardo e con Zennaro del Timavo e Parovel del Pullino).

Una foto di Agnese Dassani