Canottaggio, il ravennate Marco Prati torna in maglia azzurra per gli Europei under 19

Marco Prati torna in maglia azzurra. A Varese partono sabato i Campionati Europei Under 19 di canottaggio e il giovane canottiere ravennate scenderà in acqua per difendere i colori dell’Italia. Dopo il Memorial D’aloja dove ha conquistato un oro e un argento del doppio, e la doppia vittoria al Secondo Meeting Nazionale sia nel singolo che nel doppio, Marco Prati affronterà gli Europei 2022 come capovoga del quattro di coppia italiano. Assieme a lui Marco Selva (SC Cernobbio), Matteo Belgeri e Marco Gandola (US Bellagina).

Dopo il sesto posto ai Mondiali Junior di Plovdiv e il bronzo agli Europei Junior di Monaco di Baviera del 2021, un ritorno importante per Prati in una competizione internazionale che vedrà 29 le nazioni in gara per un totale di oltre 460 atleti. Saranno 14 le nazioni al via nel quattro di coppia Under 19: la barca azzurra sfiderà Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svizzera, Ucraina e Ungheria. Venerdì la cerimonia inaugurale, poi sabato 21 maggio subito le batterie. Marco Prati sarà in acqua alle 11.10 con l’obiettivo di staccare subito il pass per le semifinali che si terranni alle 9.50 di domenica 22 maggio. La finalissima del quattro di coppia è prevista per le 14.12 di domenica 22 maggio.