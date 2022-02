Canottaggio, nove ori per la Canottieri Ravenna ai Campionati regionali indoor

Una cornice esclusiva per un risultato esclusivo. La Canottieri Ravenna vince nove ori ai Campionati Regionali di Canottaggio Indoor svoltisi sabato all’interno del Technogym Village, la sede dell’azienda cesenate del mondo del wellness. Alle nove vittorie si sommano anche cinque argenti e quattro bronzi. Ai Campionati Regionali che si sono svolti sugli Skillrow, gli indoor rower prodotti dalla Technogym, hanno partecipato società provenienti da Emilia Romagna e Marche. Le gare individuali si sono svolte sulla distanza dei mille metri, mentre le staffette su distanze combinate di duemila metri (cinquecento metri per ognuno dei quattro partecipanti alla staffetta).

Partiamo dall’asso pigliatutto della giornata, vale a dire Marco Prati: il giovane canottiere ravennate ottiene ben tre ori. La prima vittoria la ottiene nella categoria di età superiore, quella Under 23, dove con il tempo di 2:59, il migliore di giornata, regola Vittorino da Feltre e Montefeltro. Il secondo oro lo vince nella sua categoria Junior, chiudendo con 3:07 davanti ai due compagni di squadra Lorenzo Cinque (argento in 3:21) e Gabriel Stradaioli (bronzo in 3:24) che completano un podio tutto biancazzurro. Quarto l’altro ravennate in gara, Fabio Castellucci. Il terzo oro Marco lo conquista nella staffetta Open maschile assieme a Matteo Rosetti, Gabriel Stradaioli e la guest star della giornata, il bronzo olimpico di Tokyo 2021 Bruno Rosetti.

Gabriel Stradaioli oltre all’oro della staffetta ed il bronzo Junior vince il titolo regionale nella categoria Pesi leggeri al termine di una gara punta a punta con Vaccaro del Coni. Il tempo finale del ravennate è 3:23, seguito da Vaccaro con 3:25 e Angelelli della Vittorino 4:19.

Due vittorie anche per Matteo Rosetti che bissa l’oro della staffetta con quello, prestigioso, della gara Senior, chiusa col tempo di 3.01 precedendo l’altro ravennate in gara, Nicola Catenelli che è argento in 3:08. Bronzo per la Canottieri Montefeltro. Per Rosetti anche un argento nella staffetta mista insieme a Lorenzo Cinque, Novella Savorani ed Alice Casadei

La categoria Ragazzi regala due ori: uno al maschile e uno al femminile. Giulia Garofalo conquista l’oro in una gara molto tirata: 4:23 il tempo della giovane ravennate, 4:26 l’argento della Vittorino da Feltre che vince anche il bronzo. Lorenzo Cinque la imita vincendo la gara maschile nella quale la Canottieri Ravenna ottiene altri interessanti piazzamenti: sesto posto per Emanuele Palacio, settimo Christian Vittori, nono Riccardo Berti.

Tris della Canottieri per il podio della gara Master mascjhile: vince Filippo Laghi col tempo di 3:21, a seguire argento per Roberto Mascaro e Alessandro Cingolani. E dopo un podio monopolizzato dai veterani, c’è anche un podio dominato dai giovani: è quello degli Allievi C dove Alessandro Mazzotti vince in 3:54, seguito da Giacomo Cascino in 4:09 e Simone Mazzotti in 4:33. Sesto posto nella stessa gara per Tommaso Legnaro Resca.