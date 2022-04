Canottaggio, oro e bronzo per il ravennate Marco Prati al Memorial D’Aloja

Le prime medaglie internazionali del 2022 per la Canottieri Ravenna le vince Marco Prati. Dopo avere dominato il doppio Junior al Primo Meeting Nazionale del 2 e 3 aprile, il giovane canottiere ravennate si ripete conquistando, nella stessa specialità, un oro e un bronzo al Memorial D’Aloja. Nella gara internazionale, giunta ormai alla 36a edizione, svoltasi da venerdì 8 a domenica 10 aprile a Piediluco, vi erano ben 21 nazioni in gara: oltre all’Italia padrona di casa erano infatti al via atleti provenienti da Arabia Saudita, Belgio, Benin, Costa d’Avorio, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Marocco, Monaco, Olanda, Romania, Sudafrica, Serbia, Ucraina e Zimbabwe.

L’oro giunge nella prima giornata di gare, dominata da un forte vento contrario, dove Prati, in coppia col toscano Nicola Mancini, ottiene la vittoria col tempo di 7:55:29 precedendo di ben 20 secondi i lituani Stonkus e Riauba e i greci Lyjomitros e Kopidis. Il bronzo invece è conquistato alla domenica. Questa volta il podio è tutto italiano al termine di una gara fratricida: alla fine è il doppio Belgeri-Gandola a tagliare il traguardo per primo col tempo di 6:32:71, seguito a un secondo e mezzo da Borgonovo-Selva e a tre secondi e mezzo da Prati e Mancini. Il prossimo appuntamento per gli atleti della Canottieri Ravenna sarà domenica 24 aprile nel bacino della Standiana, il campo di gara di casa: qui si terrà infatti la Regata Regionale dove scenderà in acqua tutta la squadra agonistica, giovanile e Master del sodalizio ravennate.