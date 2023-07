Canottaggio, il ravennate Marco Prati pronto alla sfida dei Mondiali Under 23

L’attesa è finita: i Mondiali Under 23 di canottaggio stanno per partire ed il ravennate Marco Prati è pronto a recitare un ruolo di prim’ordine. Sul campo di gara del Maritza River a Plovdiv, in Bulgaria, il giovane atleta della Canottieri Ravenna scenderà in barca a bordo del quattro di coppia Maschile. Marco è al carrello numero tre dell’armo completato da Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli del Gavirate e Gabriele LoConsole della Cernobbio.

Prati conosce bene il campo di gara in quanto vi giunse sesto in singolo al Mondiale Under 19 del 2021. E conosce bene anche la barca in quanto proprio in quattro di coppia l’anno scorso conquistò il quarto posto nella categoria Under 19, a due secondi dall’oro e meno di uno dal bronzo, prima di salire sul singolo e conquistare il titolo Mondiale Under 19.

La stagione in crescendo del canottiere romagnolo è quindi entrata nel momento più caldo. Dopo un grave infortunio al ginocchio che gli aveva fatto saltare tutta la preparazione invernale, Marco è riuscito a riprendere la condizione alla grande, conquistando prima il bronzo in singolo agli Italiani Under 23 e poi la convocazione in nazionale.

Nella strada verso la finale, obiettivo dichiarato della barca, l’equipaggio di Prati dovrà affrontare altre 16 nazioni in gara in questo Mondiale. In ordine alfabetico: Australia, Cile, Cina, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lituania, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Svizzera.

Il programma provvisorio dice che le batterie si terranno mercoledì 19 luglio alle 16.10. Gli eventuali ripescaggi saranno invece venerdì 21 luglio al mattino verso le 10.30. Le semifinali sono previste per le 13 di sabato 22 luglio e le finali domenica 23 luglio alle 12.25. Le finali saranno in live streaming su www.worldrowing.com.