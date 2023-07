Canottaggio, un oro e due bronzi per i ravennati agli Italiani Master

Dopo i giovani, è il turno dei veterani. A due settimane dal bellissimo bronzo di Marco Prati agli Italiani Under 23, la squadra Master della Canottieri Ravenna conquista un oro e due bronzi ai Campionati Italiani Master svoltisi sabato 8 e domenica 9 luglio nel lago di Roffia a San Miniato (PI).

Dopo la vittoria del titolo italiano l’anno scorso, il quattro di coppia Master A della Canottieri Ravenna sale nuovamente sul gradino più alto del podio. Fabrizio Borghesi, Matteo Rosetti, Federico Cervellati e Riccardi Pozzi, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, tagliano per primi il traguardo col crono di 3:09:46, siglando il miglior tempo della manifestazione. Alla poderosa partenza del quartetto romagnolo non riescono a resistere la Canottieri Flora, che giunge seconda distanziata di 5 secondi e mezzo, ed il Cerea, che conquista il bronzo con tredici secondi di ritardo.

Borghesi e Rosetti salgono nuovamente sul podio nel doppio Master A (età media 27-35 anni). Dopo avere superato le eliminatorie in virtù del secondo posto in batteria, la coppia ravennate si arrende solo al Cerea che taglia il traguardo in 3:15.57, e al Carate Urio. Il bronzo sfugge di poco più di un secondo e mezzo ai due esperti atleti della Canottieri Ravenna.

Il secondo bronzo lo vince Gianni Sassoli nel singolo Master F (60-65 anni di età). Dopo essere giunto secondo in batteria, il veterano della società romagnola ingaggia una gara punta a punta per la seconda posizione in finale con Pareschi del Villamarzana. Mentre Spagnolo della Ospedalieri Treviso taglia per primo il traguardo, per soli sei decimi Sassoli si deve accontentare di un comunque splendido bronzo. Ripete così la medaglia dell’anno scorso, quando aveva conquistato il terzo posto nel singolo Master E. Infine, per solo mezzo secondo sfugge la finale a Filippo Laghi nel singolo Master C. Il tempo di 4:12:52 ottenuto nella sua eliminatoria non è sufficiente a passare il turno, un peccato perchè avrebbe sicuramente meritato la finale.