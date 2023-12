Canottieri Ravenna: oro e bronzo ai Campionati Italiani indoor

Cosa c’è sotto l’albero per la Canottieri Ravenna? Un titolo italiano e un bronzo. Sono stati conquistati al Campionato Italiano di Indoor Rowing, disputati sui remoergometri, i simulatori di voga, sulla distanza dei 2000 metri. Quest’anno con una particolarità: l’evento che ha chiuso ufficialmente il 2023 remiero italiano si è disputato infatti in sede decentrate in tutto lo stivale. Da nord a sud le gare si sono svolte a Germignaga, Treviso, Lignano Sabbiadoro, Genova, Livorno, Tula, Pescara, Roma, Giugliano di Campania, Brindisi e Palermo.

Il titolo italiano è stato vinto da Donato Traversa nella categoria 40-44 anni maschile. L’atleta ravennate nonostante sia Peso Leggero ha gareggiato e dominato la categoria dei pesi pesanti. Il cronometro si è fermato a 6:41:60, quasi tredici secondi davanti all’argento di Manganaro del Messina e al bronzo di Severati dell’Aniene, giunti quasi appaiati

Il bronzo è invece conquistato da FIlippo Laghi nella categoria 45-49 anni maschile col tempo di 6:56:60. Inarrivabile Nardi del Roma che ha vinto con 6:22.50, Laghi ha visto sfumare di soli 9 decimi l’argento vinto da Alessi del Siracusa.

Si chiude così un 2023, anno del 150° compleanno della Canottieri Ravenna, ricco di soddisfazioni: ricordiamo il quinto posto ai Mondiali Under 23 e il settimo posto agli Europei Under 23 per Marco Prati (anche bronzo agli Italiani Under 23 in singolo) e l’argento nel Beach Sprint per Alice Casadei e Gloria Pierleoni (quest’ultima anche quattordicesima ai Mondiali di Coastal Rowing). Senza dimenticarsi della convocazione dello stesso Prati per i collegiali della nazionale Olimpica. E Il 2024 è già dietro le porte.