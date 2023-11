La Canottieri Ravenna taglia il traguardo dei 150 anni

150 anni, e non sentirli. La Canottieri Ravenna ha dato ufficialmente inizio ai festeggiamenti per i suoi primi 150 anni con un pranzo sociale che si è tenuto domenica al ristorante La Campaza a Fosso Ghiaia. La società sporiva romagnola, la più antica operante a Ravenna, è nata nel 1873 sulle rive del Canale Candiano, mentre ora la sua vita sociale si svolge tra la sede di Marinara e quella agonistica della Standiana, vicino a Mirabilandia.

Come ricordato dal presidente Claudio Miccoli, la Canottieri Ravenna in questi 150 anni ha formato nel corpo e nello spirito diverse generazioni di giovani ravennati, oltre a ottenere una serie di prestigiosi successi italiani e internazionalI: ricordiamo il bronzo olimpico del socio Bruno Rosetti, le 3 partecipazioni olimpiche di Marcello Miani, i 10 titoli mondiali e 2 europei, i 29 atleti che hanno vestito la maglia azzurra in più di 150 competizioni, i 49 titoli italiani e le innumerevoli medaglie ottenute in campo internazionale ed italiano.

Al pranzo erano presenti olimpionici e campioni mondiali come lo stesso Miani; medagliati a mondiali e gare internazionali come Gergo Cziraki, Nicola Catenelli, Vittorio Emiliani; campioni italiani come Paolo Platamone, Giacomo Gasperoni, Matteo Rosetti, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare soci e pietre miliari della Canottieri come ad esempio Raffaele Canè, che tanto hanno contribuito a costruire e che tanto continuano a fare.

Diverse personalità ravennati sono intervenute durante il pranzo. L’Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, ha riconosciuto il ruolo storico nel mondo dello sport ravennate e non solo da parte della Canottieri. Il Commissario della CRI di Ravenna, l’avvocato Claudio Angeli, ha ricordato le tante iniziative portate avanti con la Canottieri fino all’ultima attività di grande rilievo sociale con l’ospitalità agli accertamenti di sanità e di polizia dei profughi dell’ultimo sbarco a Ravenna.

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha inviato una lettera, condivisa durante il pranzo, in cui ha lodato la promozione dei valori di accoglienza, solidarietà e generosità da parte della Canottieri. Anche Gilles Donzellini, proprietario della Campaza oltre che rappresentante Confindustria e presidente di Ravenna Incoming è intervenuto per fare gli auguri alla società.

Durante il convivio sono anche state consegnate una targa per Andrea Martini per i suoi 50 anni come socio della Canottieri e una per Marco Prati, campione mondiale Junior 2022 e attualmente impegnato nel raduno della nazionale olimpica di canottaggio, ritirata dal padre. Ai partecipanti è stata consegnata una medaglia celebrativa.

Prima del pranzo tutti i partecipanti sono stati alla sede sportiva della Standiana per accogliere i sette ragazzi vincitori del bando “Vestiamo la Canottieri per il suo 150° Compleanno". I ragazzi della 3A, 3B e 3C dell’istituto Olivetti - Callegari, assieme alla professoressa Milena Prati, hanno visitato la struttura e osservato gli atleti della Canottieri Ravenna nel loro allenamento in otto con. Hanno poi seguito una lezione di canottaggio remando sui remoergometri, i simulatori di voga, prima di ricevere un attestato commemorativo.