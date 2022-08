Casalborsetti ospita il primo Torneo Europeo di beach sitting volley

Nel primo fine settimana di settembre si disputerà in Emilia-Romagna il 1° Torneo Europeo di Beach Sitting Volley “In Romagna si vince o si mangia” organizzato dalle Associazioni A.NI.MA. e Locos per lo Sport. Nella località balneare di Casalborsetti (RA) presso lo stabilimento Coja Beach gareggeranno 8 squadre miste formate da 4 atleti ciascuna. Le formazioni arrivano dalla Spagna, Francia e San Marino; mentre quelle locali arrivano da Ravenna, Modena e il gruppo si completa con le imolesi Loco per lo Sport e le due squadre di Csi Clai.

Il torneo sarà suddiviso in due gironi da quattro. Le prime due squadre di ogni girone così come le ultime due andranno ad affrontare le pari classificate del gruppo opposto. Le vincenti si scontreranno per il 1°- 2° e 5°- 6° posto e le perdenti per il 3°- 4° e 7°- 8° posto. Vige il regolamento di gioco del ParaVolley europeo. Nel pomeriggio di venerdì 2 settembre è previsto l’incontro di presentazione del torneo. In seguito, la Dott.ssa in Fisioterapia Chiara Cavina terrà la conferenza "Sport e benessere: l'equilibrio del corpo tramite respirazione diaframmatica e alimentazione". Per l’occasione, saranno presenti traduttori in lingua francese, spagnola e nella lingua dei segni. La serata si concluderà con un apericena di benvenuto.

L’inizio delle partite è atteso per sabato 3 dalle ore 10.00 presso il Bagno Coja che ospiterà la gara di Beach Sitting Volley mettendo a disposizione 2 campi da gioco. Il torneo sarà disputato con schemi all'italiana e l'organizzazione sarà a cura di Ivo Parmiggiani, Fondatore e rappresentante della squadra del Modena Volley. Domenica 4 il torneo riprenderà alle ore 9.00, mentre le finali verranno disputate verso le ore 15.00. La conclusione della gara è prevista per le ore 17.00 con la premiazione.

L’evento è organizzato insieme a numerosi partner con i quali si condividono progetti sportivi inclusivi ed educativi. In collaborazione con l’ente di promozione sportiva nazionale PGS si intende diffondere il Movimento Nazionale S.I. (Sport Inclusivo) partendo proprio dalla Regione Emilia-Romagna.

“S.I. allo sport per tutti” è nato per creare sensibilizzazione e riflessione sul tema della diversità, con l’obiettivo di promuovere lo sport adattato e inclusivo. S.I. alla differenza di abilità; S.I. alla differenza di colore, etnia, cultura; S.I. alla differenza di genere; S.I. alla differenza di età; S.I. all’alimentazione corretta; S.I. allo sport per tutti in Emilia-Romagna.

Alessandra Ortolani, dell’associazione A.NI.MA., ricorda che tutto incominciò con una telefonata: “Per amore dello sport e degli stessi ideali è nata un’amicizia che in brevissimo tempo ha dato il via a una collaborazione sportiva a 360 gradi. Siamo pronti a continuare con questa grande sfida, perché lo sport unisce veramente tutti”.

Elizabeth Carmela Leguizamon, dell’associazione Locos per lo sport, dichiara: “A partire da una proposta di Nello Calleja, General Manager ParaVolley europeo, è nata l’idea di creare un evento per promuovere il Beach Sitting Volley nei paesi europei dove non è ancora molto sviluppato, con il desiderio di rendere lo sport inclusivo aperto a tutti”.