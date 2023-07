Centri estivi e nuove strutture al Tennis Club di via Zalamella

Il Tennis Club Comune di Ravenna di via Zalamella 90 è in piena attività, con la scuola tennis per i giovanissimi, un torneo agonistico nazionale, strutture rinnovate all’avanguardia del settore e nuovi programmi per l’immediato futuro. Il centro dà grande importanza all’attività giovanile con l’organizzazione di centri estivi dedicati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Infatti già dal 12 giugno scorso varie decine di giovani, sotto la guida attenta e professionale di maestri federali, passano le loro giornate in via Zalamella svolgendo attività di tennis, beach tennis, beach volley e calcetto oltre a una dedicata animazione. Attività alla quale si può accedere in ogni giorno dell’estate (terminerà l’8 settembre quando ci si preparerà alle attività scolastiche) poiché i periodi sono settimanali (e plurisettimanali) con orari a scelta dalle 7.30 alle 18.00 di ogni giorno. Chi vorrà potrà anche consumare il pasto presso il bar del circolo.

Ma l’attività non si consuma solo in questa estate: da ottobre avrà inizio la nuova stagione giovanile che accompagnerà gli studenti ad affiancare agli impegni scolastici gli sport del club. La parte sportiva si è sviluppata qualche settimana fa con un torneo di tennis nazionale riservato alla terza categoria, che ha visto una importante partecipazione di atleti, un bel pubblico competente che ha visto la vittoria del cesenate Giacomo Caroli sul riccionese Federico Strocchi col punteggio di 6/3-6/2.

Il circolo negli ultimi mesi si è molto rinnovato. Sono stati coperti in lamellare di legno i due campi in terra rossa, così da renderli utilizzabili sempre e completamente dalle 8 alla mezzanotte. Aperti non solo ai soci, ma a disposizione di tutta la città. Anche altri due campi hanno avuto nuove coperture. La struttura, ubicata nel centro verde del quartiere San Biagio, in un’area di oltre due ettari con a est il campo sportivo regolare, ad ovest il parco Fagiolo con pista in cemento, campo di basket e zona giochi per i più piccoli. In mezzo il Tennis Club Comune di Ravenna con una ampio bar e giardino aperto a tutti, due campi in terra coperti, un campo tennis in duro, una moderna struttura coperta con due campi da racchettone, un campo in erba sintetica per calcetto e tennis coperto. Tutta l’illuminazione nel centro è di tipo led, per migliore visibilità e soprattutto per il corretto risparmio energetico, sempre presente nelle scelte del club presieduto da Bruno Masetti.

A breve poi sono previsti interventi con nuova sabbia nei due campi di racchettone, poi sarà la volta del nuovo manto in erba sintetica nel campo da calcetto e si metterà mano anche alla struttura del bar con un nuovo e più funzionale arredamento al passo coi tempi, per dare la certezza a chi entra al Tennis Club di trovarsi di fronte al meglio delle offerte sportive della città.