Centro Sub Nuoto Faenza: 7 vittorie per le nuotatrici Master al Trofeo Città di Riccione

Ai nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2002 non è bastato il bagno nelle medaglie al 19° Trofeo De Akker di Bologna: gli Over 25 faentini hanno infatti chiuso il loro 2022 sabato 3 e domenica 4 dicembre scorsi al 18° Trofeo Città di Riccione, conquistando 15 podi. Alla manifestazione, molto sentita a livello nazionale, era iscritto un migliaio di atleti provenienti da varie regioni: la società di Faenza ne ha presentati 13 che hanno realizzato un bottino di 7 medaglie d’oro, 3 d’argento e 4 di bronzo.

La veterana Laura Rava (categoria M80) ha vinto nei 100 metri dorso e nei 50 stile libero; non è stata da meno Annamaria Chillemi (M45) prima nei 400 stile libero e nei 100 farfalla, così come Elettra Frassineti (M25) che ha sbaragliato la concorrenza nei 200 e nei 50 stile libero. Laura Margotti (M35) si è classificata prima nei 50 dorso e seconda nei 50 stile libero, Gabriella Garavini (M60) ha conquistato un argento nei 50 farfalla e un bronzo nei 50 stile libero, Veronica Molnar (M50) si è piazzata terza nei 50 dorso.

In campo maschile sono arrivati il secondo posto di Leopoldo Liverani (M35) nei 50 rana, il terzo di Paolo Bertoni (M55) nei 50 farfalla e il terzo di Filippo Mallamaci (M25) nei 200 stile libero.

Il prossimo impegno dei Master è previsto per sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 al 21° Trofeo Città di Ravenna, organizzato nelle corsie della piscina “Gianni Gambi”.

I nuotatori agonisti della società di Faenza torneranno in gara giovedì 8 a Riccione, domenica 11 e domenica 18 dicembre a Forlì nella prima parte della prima prova del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) e per concludere il 2022 domenica 23 dicembre nella prima e nella seconda parte della Coppa Caduti di Brema allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Nel settore della pallanuoto l’ultimo atto del Campionato Invernale Under 16 della Fin vedrà i ragazzi di coach Piero Calderoni giocare domenica 18 dicembre alle 14.45 alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna contro la Persicetana, per la definizione degli ultimi posti della classifica finale: chi vince si piazza undicesima, chi perde dodicesima.

Dopo l’esordio poco felice a Riccione nel Campionato Uisp Emilia-Romagna, la squadra Under 13 sarà impegnata sabato 17 dicembre ancora in trasferta, alla piscina “Sterlino” di Bologna contro la Coop Parma B.