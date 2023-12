Centro Sub Nuoto Faenza, buoni piazzamenti per i nuotatori alla Coppa Brema di Riccione

E’ stata una buona conclusione d’anno per le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores del Centro Sub Nuoto Club 2000, che sabato 23 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione hanno partecipato alle gare della fase regionale della Coppa Caduti di Brema, in pratica il Campionato Nazionale a Squadre della Federazione Italiana Nuoto. Ogni squadra doveva presentare un tesserato per ogni gara (13+2 staffette) sia per il settore maschile sia per quello femminile e ciascun atleta poteva partecipare a un massimo di 4 gare individuali più le staffette.

La società di Faenza si è piazzata 11esima nel settore femminile su 27 partecipanti con 9.184 punti (1.218 punti staffetta e 7.966 punti individuali) e 16esima sulle 25 del settore maschile con 8.583 punti (1.178 punti staffetta e 7.405 punti individuali).

Le due formazioni schierate da regolamento in categoria unica dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani erano entrambe composte da 6 atleti, il massimo consentito sarebbe stato 10: in campo femminile Anna Bolzon, Benedetta Donati, Giada Minelli, Penelope Sangiorgi, Andrea Maltoni, Rebecca Gondoni; in campo maschile Alex Gaddoni, Mattia Pini, Massimo Minardi, Nicola Alberani, Fabio Passanti, Nicola Bruschi.

La migliore prestazione per il Centro Sub Nuoto Faenza è stata fornita da Andrea Maltoni 7^ nei 200 stile libero la quale con il tempo 2’06”60 ha conquistato 703 punti, mentre in campo maschile da Massimo Minardi che con il suo 12° posto nei 100 rana in 1’06”02 ha totalizzato 646 punti.

“Tutti i ragazzi e le ragazze scesi in acqua hanno dato il meglio, riuscendo a migliorarsi in diverse occasioni - commenta coach Marco Fregnani -, nonostante per alcuni sia stato un denso programma di gare che li ha visti impegnati anche 5 o 6 volte nell’arco di una giornata. Purtroppo la formazione maschile è incappata in una squalifica che ha tolto dal punteggio totale oltre 300 punti facendola scivolare dal 14° al 16° posto nella classifica regionale”.