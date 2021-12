Centro Sub Nuoto Faenza, è ripartita la pallanuoto, gli Under 16 trovano lo scoglio Rari Nantes

Ha preso il via repentinamente la stagione della pallanuoto: con un preavviso di pochi giorni sono stati allestiti i calendari per le squadre giovanili e ad aprire le danze è toccato agli Under 16 che domenica scorsa hanno disputato la prima giornata del Campionato Emilia-Romagna della F.I.N. in un concentramento alla piscina comunale “Gambi” di Ravenna con la disputa di sei incontri fra le 13.30 e le 18.30.

Per gli Under 16 del Centro Sub Nuoto Club 2000 alle 16.30 c’era da infrangersi sullo scoglio della Rari Nantes Bologna, cosa che sul piano del punteggio è avvenuta, dato che gli emiliani sono tornati a casa con un 19 a 4 che fotografa però solo lo sbilanciamento di prestanza fisica. “La nostra squadra è praticamente composta da due gruppi - spiega coach Massimiliano Moretti -: uno di Under 16 pienamente in età, l’altro di Under 14 che abbiamo ritenuto di promuovere per far acquisire loro esperienza. A questo va aggiunto che ci sono team decisamente più forti come le bolognesi nel nostro girone, Carpi e Parma nell’altro. Voglio aggiungere che i ragazzi si sono impegnati senza mai demoralizzarsi e che le soddisfazioni arriveranno”.

La prima fase del Campionato regionale Under 16 prevede 2 gironi distinti, denominati “1” (7 squadre) e “2” (7 squadre), suddivisi su base geografica; 7 giornate di incontri di sola andata, utilizzando il sistema dei concentramenti, per stabilire le classifiche che determineranno gli incroci della seconda fase di play-off e del girone di consolazione. La squadra di Faenza è inserita nel girone “2” assieme a President Bologna, Rari Nantes Bologna, Sterlino Bologna, De Akker Bologna, Ravenna e Riccione. La prima giornata ha visto anche questi risultati: President Bologna-Riccione 20 a 5; Sterlino Bologna-Ravenna 6 a 1, mentre riposava De Akker Bologna. La seconda giornata è in programma domenica prossima 19 dicembre con tre incontri al mattino alla piscina Sterlino di Bologna: alle 10.30 President-Sterlino; alle 11.30 Riccione-Rari Nantes; alle 12.30 De Akker-Centro Sub Nuoto Faenza, con Ravenna ferma per turno di riposo.

A livello di FederNuoto la società di Faenza ha anche la Prima Squadra di pallanuoto iscritta al Campionato regionale di Promozione che inizierà nel 2022, si spera a gennaio; finora ne è stata resa nota solo la composizione, che pare persino soggetta a ritocchi: il Centro Sub Nuoto dovrebbe vedersela con Riccione, Rari Nantes Romagna Forlì, Sterlino Bologna, Penta Modena e Ondablu Formigine.

Per il nuoto in linea sono andate in scena le Qualificazioni ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta che vedevano lo squadrone faentino impegnato allo Stadio del Nuoto di Riccione domenica 5, mercoledì 8 e domenica 12 dicembre. “Ci sono stati Buoni riscontri - afferma l’allenatore Marco Fregnani -. Tutti sono riusciti a migliorarsi andando ad abbassare i propri primati personali. Tra i più giovani sono da segnalare le buone prestazioni di Anna Bolzon (2009), Giada Minelli (2008), Angelica Donati (2008), Penelope Sangiorgi (2007), Alex Gaddoni (2008), Nicola Tramonti (2008), Massimo Minardi (2007) e Nicola Alberani (2007). Ora non ci resta che attendere l'accumulo di tutti i tempi dei vari concentramenti che erano quattro per vedere le classifiche di categoria prima di tuffarci nella seconda parte di stagione”.

In questo intenso dicembre arrivano le ultime fatiche del 2021: domenica 19 dicembre i nuotatori delle categorie “Assoluti” saranno in gara nuovamente a Riccione con la fase regionale della Coppa Caduti di Brema. Contemporaneamente gli Esordienti B e A del Centro Sub Nuoto Club 2000 saranno attesi all’appuntamento con il Trofeo Città di Reggio Emilia.